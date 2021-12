Persönliche Finanzen Schweizer Bevölkerung blickt pessimistisch aufs neue Jahr Inflation und Corona: Die Schweizerinnen und Schweizer blicken sorgenvoll in Richtung Jahr 2022. Das zeigt eine neue Umfrage von Comparis zu den persönlichen Finanzen.

Die Schweizer Bevölkerung sorgt sich wegen höheren Preisen. (Symbolbild) Bild: Keystone

Corona drückt auf die wirtschaftliche Stimmung im neuen Jahr: Vier von fünf Personen machen sich wegen des Virus ein wenig bis deutlich Sorgen. Das sind zwar gleich viele wie vor einem Jahr, allerdings stieg der Anteil der Personen mit deutlichen Sorgen von 31 auf 36 Prozent. Das teilte der Online-Vergleichsdienst Comparis am Montag mit, welcher der Bevölkerung in allen Regionen der Schweiz mittels repräsentativer Umfrage auf den Zahn fühlte.

81 Prozent beunruhigt zudem die anhaltende Teuerung – vor allem Haushalte mit einem Bruttoeinkommen von bis zu 4000 Franken. 16 Prozent gehen davon aus, dass sich ihre finanzielle Situation im Jahr 2022 verschlechtern wird. Von 25 auf 27 Prozent leicht erhöht hat sich der Anteil der erwachsenen Personen, die mit einer verbesserten finanziellen Situation rechnen. 58 Prozent erwarten keine Veränderung. Gemäss Comparis kämpft jede dritte Person mit finanziellen Engpässen.

Angst vor steigenden Mieten

Als Grund für die verschlechterte Finanzsituation werden die Angst vor steigenden Mieten und Hypothekarzinsen genannt. «Inflation wird in der Regel mit höheren Zinsen bekämpft, was zu höheren Mieten und steigenden Hypothekarzinsen führt», wird Michael Kuhn von Comparis in der Mitteilung zitiert. Auch Kurzarbeit, Jobverlust, ein kleineres Arbeitspensum sowie teurere Krankenkassenprämien werden angegeben.

Die optimistischen Befragten hoffen hingegen auf steigende Aktienmärkte und gute Investments. Über 24 Prozent erwarten Zuwächse – so viele wie noch nie. Jeder vierte Erwachsene investiert, wenn er Geld zur freien Verfügung hat. «Die tiefen Zinsen und die Angst vor einer Inflation veranlassen immer mehr Menschen, ihr Geld in Aktien und Fonds zu investieren und damit mehr aus ihrem Kapital herauszuholen», analysiert Kuhn. (abi)