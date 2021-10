Parteipolitik «Schädlicher Einfluss»: SVP-Delegierte befinden über Resolution gegen Städte Die Parteileitung der SVP will den Einfluss der urbanen Schweiz beschneiden. Heute Samstag befindet die Delegiertenversammlung über eine Resolution mit zahlreichen Massnahmenvorschlägen.

SVP-Präsident Marco Chiesa will die Delegierten heute auf einen Feldzug gegen die städtischen Zentren einschwören. (Archivbild) Keystone

Heute trifft sich im waadtländischen Montricher die SVP zu ihrer Delegiertenversammlung. Diese soll über eine Resolution des Vorstandes abstimmen, in dem dieser eine Strategie zur Eindämmung des politischen Einflusses der Städte vorlegt. Die Zentralstädte seien zur Heimat einer links-grünen Bevölkerungsschicht geworden, die sich über Transferzahlungen der Landbevölkerung finanziere und dieser im Gegenzug immer mehr Verbote und Einschränkungen aufzwinge, so die Argumentation des Vorstandes.

Die Forderungen im Text der am Freitagabend öffentlich gemachten Resolution decken sich im Wesentlichen mit den Punkten, die SVP-Parteipräsident Marco Chiesa bereits Anfang September vor den Medien präsentiert hatte. Kernanliegen ist eine Reorganisation des Finanzausgleichs. Die Abgeltung von Zentrumslasten sei «historisch überholt», so das Papier. Die SVP solle darauf hinwirken, dass die Städte weniger stark von den Steuerzahlenden auf dem Land und in der Agglomeration profitierten.

Velofahrer sollen mehr zahlen

Vorgeschlagen werden etwa eigene Krankenkassenprämien für Städte, um die dortigen höheren Pro-Kopf-Ausgaben im Gesundheitsbereich abzubilden, Kulturgutscheine für Einzelpersonen anstelle von Subventionen und eine stärkere finanzielle Belastung von Velofahrern. Weiter sollen die Kantone darauf hinwirken, dass kantonale Verwaltungsstellen ausgelagert würden, da die Städte der Landbevölkerung den Zugang mit dem Auto zusehends erschwerten.

Neben der Resolution wird an der Delegiertenversammlung die Parolenfassung für die Abstimmung vom 28. November diskutiert. Der Vorstand empfiehlt ein dreifaches Nein zu Covid-19-Gesetz, Pflegeinitiative und Justizinitiative. (wap)