Parlament Besteuerung vom Versandhandel: Ständerat will keinen Schweizer Alleingang Während der lokale Handel darbt, boomt das Geschäft der Internetgiganten. Der Kanton Jura wollte hier nun mehr Steuern kassieren – und scheiterte.

Der Kanton Jura wollte, dass Internetgiganten in der Schweiz mehr Steuern bezahlen müssen. (Symbolbild) Keystone

Der Ständerat hat es am Mittwoch abgelehnt, dass der gesamte Geschäftsverkehr von Internetriesen wie Amazon oder Zalando, der in der Schweiz stattfindet, besteuert wird. Die entsprechende Standesinitiative aus dem Jura wurde mit 21 zu 16 Stimmen abgelehnt. Sie geht nun in den Nationalrat.

Von ihr erhoffte sich das jurassische Kantonsparlament, dass der lokale Handel gegenüber den grossen Versandhäuser gestärkt wird. Mit den so generierten Einnahmen sollte unter anderem ein Fonds geschaffen werden, um die Entwicklung von Nahversorgungsprojekten und die lokale Wirtschaft zu fördern.

Mehrheit setzt auf OECD-Projekt

Dieses Ansinnen stiess dann eigentlich auch auf Sympathien bei den meisten Ständerätinnen und Ständeräten. Nur: Gerade auf bürgerlicher Seite war man sich einig, dass dies nicht im Alleingang, sondern international koordiniert erfolgen soll. Derzeit laufe unter anderem ein Projekt der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft, welches das Anliegen aus dem Kanton Jura eigentlich auch erfüllen würde. «Ein Alleingang der Schweiz macht keinen Sinn», sagte Berichterstatter Erich Ettlin (Mitte/OW).

Vor allem die Ratslinke hatte sich dagegen für eine Annahme stark gemacht. Sie wollte mit der Überweisung ein «Zeichen» setzen, dass die Schweiz die OECD-Pläne stütze und in dieser Frage keine Verzögerung passieren dürfe. «Es ist sinnvoll, etwas in der Hinterhand zu haben», sagte Eva Herzog (SP/BS). Damit liesse sich eine Steuerlücke füllen, sollten die internationalen Pläne nicht aufgehen. (abi/mg)