Panzer Nach Brief aus Deutschland: Schweizer Politiker wollen eingemottete «Leos» zurückverkaufen Im zweiten Anlauf hats geklappt: Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats will 25 stillgelegte Kampfpanzer an die Herstellerin Rheinmetall zurückverkaufen. Deutschland verspricht, dass die «Leos» nicht im Ukraine-Krieg landen.

Die Nationalratskommission will stillgelegte Leopard-2-Panzer an die Herstellerin zurückverkaufen. Keystone

Anfang Monat war bekannt geworden, dass Berlin per Brief an Verteidigungsministerin Viola Amherd einen neuen Anlauf nimmt, um einen Teil der hierzulande unbenutzten 96 Leopard 2 Kampfpanzer zurückkaufen zu können. Wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilen, hat die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats (SIK-N) mit 17 zu 7 Stimmen (bei einer Enthaltung) beschlossen, 25 der eingemotteten Panzer 87 nun auch noch formal ausser Dienst zu setzen.

Damit solle die Grundlage geschaffen werden, dass die Schweiz nicht mehr benötigte Leopard-2-Kampfpanzer an den deutschen Hersteller zurückverkaufen könne. Mit 10 zu 9 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) hat die SIK-N jedoch beschlossen, die Panzer dürften nur dann ausser Dienst gestellt werden, wenn sie an Rheinmetall gehen.

Die vorberatende Kommission ist dabei mehrheitlich der Meinung, ein Verkauf berge für die Schweiz keine Nachteile. Die Minderheit sieht das naturgemäss gerade umgekehrt. Mit dem Rückkauf will der Rüstungskonzern Rheinmetall laut der Darstellung der deutschen Regierung «Lücken» in EU- und Nato-Ländern schliessen. Sprich: Die «Leos» sollen nicht direkt im Ukraine-Krieg landen.

Im zweiten Anlauf klappts

Damit dringt Berlin in Bern für einmal durch. Bereits Anfang Jahr hatte Deutschland Interesse an 30 der in der Schweiz eingemotteten «Leos» gezeigt. Doch damals stellten sich die vorberatenden Kommissionen des Parlaments in Bern noch quer und lehnten einen Rückverkauf über den Rhein ab.

Nebst den eingemotteten «Leos» hatte Deutschland in den vergangenen Monaten in Bern zudem bereits verschiedentlich versucht, auch für andere Kriegsmaterial-Exporte das OK zu erhalten. Zuletzt wünschte Deutschland beispielsweise grünes Licht zum Export von in der Schweiz hergestellter Munition für deutsche Leopard-Kampfpanzer, die bereits in die Ukraine im Einsatz sind. Davon wollten Bundesrat und Parlament ebenfalls nichts wissen.