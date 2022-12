Pandemie Wer für die Coronatests bezahlen soll, bleibt umstritten Der Nationalrat will, dass der Bund auch weiterhin für die Kosten der Coronatests aufkommt – aber nur noch bis Ende März 2023. Er spricht sich gegen den Ständerat aus, der auf Eigenverantwortung setzen möchte.

Noch ist sich das Parlament nicht einig, wer künftig für die Coronatests aufkommen soll. Keystone

Grundsätzlich sind sich die zwei Kammern einig: Gewisse Bestimmungen im Covid-19-Gesetz sollen bis Mitte 2024 verlängert werden, damit der Bund bei einer nächsten Corona-Welle über die notwendigen Instrumente verfügt. Gespalten sind sie noch in der Frage, wer im nächsten Jahr die Tests für das Coronavirus bezahlen soll.

Während der Bundesrat vorschlug, dass die Kantone ab Anfang 2023 ihre Portemonnaies öffnen sollen, will der Ständerat den Bund nicht grundsätzlich in die Pflicht nehmen. Vielmehr soll er die Testkosten nur in einer besonderen Lage gemäss Epidemiengesetz übernehmen.

Der Nationalrat wiederum ist weder mit der einen noch der anderen Lösung einverstanden: Am Montag sprach er sich mit 104 zu 86 Stimmen erneut dafür aus, dass der Bund die Testkosten weiterhin übernehmen soll. Manuela Weichelt (Grüne/ZG) befürchtet ansonsten «einen Flickenteppich mit 26 verschiedenen Varianten».

Bund soll weiter bezahlen – aber nur noch bis März 2023

Allerdings kam der Nationalrat dem Ständerat insofern entgegen, als dass der Bund die Tests nur noch bis Ende März 2023 bezahlen soll. Zwar solle das heute geltende Regime weitergeführt werden. «Aber bis im Sommer 2024 ist nicht angezeigt – weder aus epidemiologischen noch aus Kostengründen», sagte Flavia Wasserfallen (SP/BE) im Namen ihrer Partei. Eine Minderheit um Manuela Weichelt wollte das aktuelle System bis Mitte 2024 aufrechterhalten.

Für eine weitere Minderheit rechtfertigt der Nutzen die Kosten dagegen nicht mehr, wie Marcel Dobler (FDP/SG) sagte. Er forderte vergeblich, sich der Lösung des Ständerats anzuschliessen. «Sollte sich Lage verschärfen, kann der Bundesrat wieder die besondere Lage ausrufen und die Testkosten übernehmen.» Das Geschäft geht mit dieser Differenz zurück in den Ständerat.

Covid-Zertifikat soll es auch weiterhin geben

Das Covid-19-Gesetz ist zwar erst seit September 2020 in Kraft, wird aber bereits zum fünften Mal geändert. Grund dafür ist, dass die meisten Bestimmungen Ende Jahr auslaufen. Der Bundesrat beantragt eine punktuelle Verlängerung des Gesetzes bis im Juni 2024. Sie sollen bereits am 1. Januar 2023 in Kraft treten.

Dabei geht es etwa um das Covid-Zertifikat, die SwissCovid-App, die Entwicklung von Corona-Arzneimitteln und um den Schutz der vulnerablen Arbeitnehmenden. Nicht verlängert werden die gesetzlichen Grundlagen für Wirtschaftshilfen und Härtefallmassnahmen. (abi/rwa)