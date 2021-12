Pandemie Viel Ungeduld vor Weihnachten: Laboratorien appellieren an Bevölkerung Vor den anstehenden Weihnachtstagen möchte sich noch jeder testen lassen. Das bringt die Laboratorien an ihre Belastungsgrenze. Nun appelliert ihr Verband an die Bevölkerung.

Auswerten im Akkord. Die Laboratorien kommen wegen der Festtage an ihre Kapazitätsgrenzen. (Symbolbild) Keystone

«Die Lage ist wirklich angespannt», sagte Willi Conrad, Vorstandsmitglied des Verbandes der medizinischen Laboratorien, am Freitag in der Sendung «HeuteMorgen» von Radio SRF. Die Laboratorien seien sehr stark beansprucht und kämen an ihre Kapazitätsgrenzen. Das sei auch sehr belastend für das Personal. Die Mitarbeiter hätten «ungeheure Überstunden angehäuft».

Erschwert wird die Situation dadurch, dass die Ungeduld in der Bevölkerung zugenommen hat – auch weil jeder sein Resultat noch vor den Festtagen erhalten möchte. Nach Ansicht von Conrad wäre es hilfreich, wenn nicht jede Person im Labor anruft, wenn sie eine Stunde länger warten müsse auf ihr Resultat. «Es braucht vielleicht etwas Geduld», appelliert Conrad an die Bevölkerung.

Am Anschlag kommt auch das Contact Tracing in einzelnen Kantonen. So haben die Genfer Gesundheitsbehörden bekannt gegeben, dass sie nicht mehr jede positiv getestete Person telefonisch kontaktieren könnten. Bei täglich 600 bis 900 Fällen sei das nicht mehr möglich, schreibt der Kanton auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. (rwa)