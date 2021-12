Pandemie Trotz rekordhoher Fallzahlen: Bundesrat zögert weiter Auch angesichts rasant steigender Fallzahlen wartet der Bundesrat mit weiteren Massnahmen zu. Das gab Gesundheitsminister Alain Berset nach einem Austausch mit Bundespräsident Guy Parmelin und den Gesundheitsdirektoren bekannt.

Gesundheitsminister Alain Berset sieht vorerst von weiteren Massnahmen ab. Keystone

Wegen Omikron würden die Hospitalisationen zwar zunehmen, erklärte Bundesrat Alain Berset am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Noch unklar sei jedoch, wie viele Personen eine Behandlung auf der Intensivpflege benötigten. Deshalb sieht der Bundesrat vorerst von weitergehenden Massnahmen gegen das Coronavirus ab.

Der Gesundheitsminister versicherte, dass das nächste Paket mit Verschärfungen – darunter auch Schliessungen – bereit sei. «Der Bundesrat kann rasch entscheiden, wenn genauere Daten zur Gefährlichkeit von Omikron vorliegen», betonte Berset.

Vorausgegangen war dieser Entscheidung ein Austausch mit Bundespräsident Guy Parmelin und Lukas Engelberger, dem Präsidenten der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK). Berset rief auf Twitter zur Impfung auf. «Frische Impfung oder die Booster-Impfung schützen sehr gut vor schwerer Erkrankung – auch bei Omikron.» Wichtig sei auch, die Kontakte zu reduzieren und die weiteren Vorsichtsmassnahmen einzuhalten.

Bundesrat verfolgt die Entwicklung

Damit äusserst sich ein Mitglied des Bundesrates erstmals wieder zur jüngsten Entwicklung von Corona. Das Schweigen der Landesregierung sorgte in den letzten Tagen für Verwunderung. Ebenso wie der Umstand, dass die nächste Bundesratssitzung offiziell erst in zwei Wochen – also am 12. Januar – stattfindet. Weilt die Landesregierung bis dann in den Ferien?

Diesem Vorwurf war Andreas Ledergerber, Sprecher der Bundeskanzlei, bereits am Dienstag entgegen getreten. «Der Bundesrat hat keine Ferien.» Das offizielle Wording lautet «sitzungsfreie Zeit.» «Der Bundesrat ist jederzeit in der Lage dazu, eine Sitzung einzuberufen», versicherte Ledergerber.

Bund soll Zepter in die Hand nehmen

Trotz dem Vormarsch der Omikron-Variante hält die Landesregierung am bisherigen Kurs fest. Ungehört bleiben damit auch die Rufe aus den Kantonen. Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf hatte am Dienstag schärfere Massnahmen vom Bundesrat verlangt. «Die Situation in den Spitälern spitzt sich weiter zu. Die Gesundheitsversorgung wird an ihre Grenzen stossen», warnte er vor den Medien. Auch sein Genfer Amtskollege Mauro Poggia forderte im Westschweizer Fernsehen RTS, dass der Bund wieder das Zepter an die Hand nehme. Es sei etwas heuchlerisch, den Kantonen weitere Massnahmen zu überlassen.

Zurzeit keine weitergehenden #COVID19-Massnahmen des Bundes. Das nächste Paket mit Massnahmen – auch mit Schliessungen – ist bereit. Der Bundesrat kann rasch entscheiden, wenn genauere Daten zur Gefährlichkeit von Omikron vorliegen. — Alain Berset (@alain_berset) December 29, 2021

Besorgt zeigten sich am Dienstag auch die Experten des Bundes. «Die Situation ist äusserst ungünstig», erklärte Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), vor den Medien in Bern. Es sei nicht mehr damit zu rechnen, dass es zu einer Entspannung kommen werde. Zu ansteckend ist Omikron. Auch Daten aus der Schweiz würden belegen, dass die neue Virusvariante sich sehr leicht verbreite und etwa alle zwei bis drei Tage verdopple.

Tanja Stadler, Präsidentin der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes, rechnet damit, dass die täglichen Neuinfektionen in der ersten Januarhälfte auf rund 20’000 ansteigen werden. Die Entwicklung hänge jedoch wesentlich vom persönlichen Verhalten der Bevölkerung ab. Um die Infektionen zu senken, brauche es eine Reduktion der Kontakte, konstatierte Stadler.