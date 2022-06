Pandemie Trotz neuer Coronawelle: Bundesrat rechnet nicht mit Überlastung der Spitäler Die Coronafälle steigen in der Schweiz deutlich an. Da es aber keine Hinweise auf schwerere Krankheitsverläufe gibt, geht der Bundesrat nicht von einer Überlastung des Gesundheitswesens aus.

Über den Sommer dürften die Coronainfektionen weiter zunehmen. Von einer Überlastung der Spitäler geht der Bundesrat aber nicht aus. Keystone

Was die aktuelle Coronasituation betrifft, verabschiedet sich der Bundesrat ohne grössere Bedenken in die Sommerpause. In seiner letzten Sitzung vor den Ferien stellte er zwar einen «deutlichen Anstieg» der Infektionszahlen fest, wie es in einer Mitteilung heisst. Doch es gebe keine Hinweise, dass die neuen Virusvarianten BA.1 und BA.2 zu schwereren Verläufen führten. Eine starke Belastung des Gesundheitssystems erachtet er deshalb als «wenig wahrscheinlich» – selbst bei einer weiteren Zunahme der Fallzahlen.

Der Bundesrat will die Situation weiter im Auge behalten: «In den kommenden Monaten bis Frühling 2023 sind eine erhöhte Wachsamkeit und Reaktionsfähigkeit notwendig, um bei Bedarf rechtzeitig geeignete Massnahmen ergreifen zu können», heisst es. Das Gremium hält weiter fest, dass aktuell nicht der Bund, sondern die Kantone zuständig für allfällige Massnahmen seien. Während einige Spitälern bereits selbst aktiv geworden sind, sehen diese keinen zusätzlichen Handlungsbedarf.

Nochmals impfen oder nicht? Empfehlung steht noch aus

Derweil fragen sich wohl viele, ob sie sich erneut impfen lassen sollen. Die Impfempfehlung für den Herbst wurde bereits mehrfach angekündigt, steht aber derzeit noch aus. Sie wird vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der Eidgenössischen Kommission für Impffragen formuliert und soll noch vor den Sommerferien eintreffen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Überschüssige Impfdosen möchte der Bundesrat weiterhin an andere Länder abgeben. Er hatte dies bereits für das erste Halbjahr vorgesehen, jedoch sei das Interesse seitens möglicher Abnehmerländer gering gewesen, heisst es weiter. Konkret hat der Bundesrat entschieden, im laufenden Jahr bis maximal 15 Millionen Impfdosen abzugeben.

Kosten für Coronatests schiessen in die Höhe

Am Mittwoch hat der Bundesrat auch einen Bericht vorgelegt zu den Kosten, welche Corona im Gesundheitswesen bisher verursacht hat. Es handelt sich jedoch nur um einen Zwischenbericht, da die Gesamtkosten laut Bundesrat erst nach Ende der Pandemie definitiv berechnet werden können.

Ins Geld gehen vor allem die Kosten für Coronatests. Während sie im ersten Pandemiejahr noch rund 420 Millionen Franken betrugen, waren es letztes Jahr 2,3 Milliarden Franken inklusive Rückstellungen. Für das laufende Jahr erwartet der Bundesrat Testkosten in der Höhe von 1,6 Milliarden Franken.

Bei den restlichen Ausgabenposten ist kein so starker Anstieg zu verzeichnen. Die Beschaffung medizinischer Güter belastete die Bundeskasse letztes Jahr mit 610 Millionen im Vergleich zu 580 Millionen im Jahr 2020. Auch bei den Kantonen gab es nur einen leichten Anstieg der Kosten. Für die stationären Behandlungen zahlten sie 2021 im Schnitt zwischen 340 und 400 Millionen Franken. Im Jahr 2020 lagen die Kosten hierfür bei zwischen 280 und 340 Millionen.