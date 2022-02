Pandemie Sogar Casimir Platzer jubelt: Viel Erleichterung über Lockerungen Lange Zeit hat die Pandemie die Gemüter erhitzt und Teile der Gesellschaft gespalten. Nach der Turboöffnung ist das grosse Geschrei für einmal ausgeblieben. Dagegen herrscht Harmonie und der Bundesrat kriegt Lob von vielen Seiten.

Bereits ab Donnerstag wird die Maske seltener benötigt werden – und damit auch seltener achtlos weggeworfen werden. Keystone

Wenn sich sogar Casimir Platzer freut, dann muss wirklich etwas passiert sein. «Auf diesen Moment haben wir lange gewartet», freut sich sein Verband GastroSuisse in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Erleichterung ist auf das Ende der Zertifikatspflicht zurückzuführen. «Endlich dürfen wieder alle Gäste bedient werden», lässt sich Platzer zitieren. Es sei ein «grosser Schritt zurück in die Normalität». Aber Platzer betont, dass die «wirtschaftliche und personelle Lage im Gastgewerbe weiterhin ernst bleibt.» Die Reserven seien vielerorts aufgebraucht.

Beim Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen scheint eher die Geduld mit dem Maskentragen am Ende zu sein. Gleich mit drei strahlenden Smileys feiert er auf Twitter das Ende der Maskenpflicht: «Ändlech wäg mit däm Züg!» Etwas nüchterner ist seine Partei. «Endlich haben wir einen Grossteil unserer Freiheit zurück», schreibt die FDP in einer Mitteilung. Diese Rückkehr zur Normalität dürfe «aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit Blick auf die Zukunft zwingend die Lehren aus den Geschehnissen der letzten zwei Jahre gezogen werden müssen», so die Liberalen. Konkret fordern sie etwa die Sicherstellung einer nachhaltigen Impfstrategie und die Einrichtung eines «soliden Krisenmanagements inklusive eines Bundeskrisenstabs».

Gewohnt etwas derber urteilt die SVP. In einer Mitteilung spricht die Partei von einem verspäteten Schritt «die in weiten Teilen willkürlichen, diskriminierenden und nutzlosen Corona-Massnahmen» aufzuheben. Und der Bundesrat geht für die SVP auch nicht genügend weit: Auch die Maskenpflicht im ÖV und die «besondere Lage» gehörten «sofort abgeschafft». Weiter fordert die Partei eine «lückenlose Aufarbeitung der Corona-Politik des Bundesrates». Die Landesregierung, in der sie mit zwei Vertretern sitzt, habe «immensen Schaden» angerichtet. Nur durch eine solche Analyse können die Lehren für künftige Krisen gezogen werden.

Pragmatischer Weg

Lobende Worte für den Lockerungskurs des Bundesrates findet die Mitte. «Der pragmatischen Weg hat sich bewährt», kommentiert sie in einer Mitteilung. Dabei kann es sich die Partei in ihrer staatstragenden Art nicht verkneifen, sich auch selbst auf die Schultern zu klopfen. «Die Schweiz hat sich, auch dank der Mitte, nie für extreme Massnahmen oder überhastete Reaktionen – wie alles schliessen oder alles sofort öffnen – entschieden.»

Eine positive Bilanz zieht auch Parteipräsident Gerhard Pfister. «Alles in allem ist die Schweiz glimpflich durch diese zwei Pandemie-Jahre gekommen. Das Vertrauen in die Institutionen und die Demokratie hat sich bewährt.»

Vorsichtiger reagiert die SP auf die Turboöffnung des Bundesrates. Diese bedeute «einen weiteren Schritt in Richtung eines normalen Alltags». Allerdings dürften die Risikogruppen nicht vergessen gehen. Die SP hätte sich gewünscht, wenn die Maskenpflicht auch weiterhin in Läden geblieben wäre. In dieselbe Kerbe schlägt auch Grünen-Präsident Balthasar Glättli – dies «zum Schutz besonders Vulnerabler», wie er auf Twitter schreibt.

In die Pflicht sieht die SP nun die Kantone. Diese sollten die Zeit nutzen, um sich auf einen möglichen Pandemieherbst vorzubereiten.

2/ Kritikpunkt: Zum Schutz besonders Vulnerabler hätte die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen oder zumindest in Läden des täglichen Bedarfs beibehalten werden müssen, denn allgemeine Maskenpflicht schützt Vulnerable dort deutlich besser als nur Selbstschutz mit FFP2 Maske. — Balthasar Glättli🌻 (@bglaettli) February 16, 2022

Gedanklich weit weg von einem möglichen Pandemieherbst ist der Schweizerische Gewerbeverband (sgv). In einer Mitteilung feiert er sich selber, da «seine beharrliche Forderung, die besondere Lage aufzuheben endlich Früchte trägt.» Es sei ein Sieg «der Vernunft und des beharrlichen Drucks von Seiten der Wirtschaft», ist der sgv überzeugt. Dann schaltet er bereits wieder in den Modus Attacke. Das Ziel: Die Taskforce. Diese sei «demokratisch nicht legitimiert» habe mit einer «manipulativen Kommunikation» gearbeitet und habe die Politik dazu bewegt, «die Lockdowns unter Inkaufnahme von massiven wirtschaftlichen Schäden zu verhängen.» Dieses «Versagen» müsse detailliert untersucht werden.