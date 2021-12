Pandemie SBB erhält weitere Finanzspritze – muss aber auch sparen Die Pandemie hat die Verschuldung der SBB erhöht. Nun gibt der Bundesrat Gegensteuer. Bis 2030 muss der Bahnbetrieb 500 Millionen Franken sparen. Dafür soll der Trassenpreis gesenkt werden. Das würde den Fernverkehr um 1,7 Milliarden Franken entlasten.

Der Bundesrat will die finanzielle Weichenstellung für die SBB gründlich prüfen. Keystone

Die Coronakrise bremst die SBB aus. Insbesondere im Fernverkehr kam es zu einem Einbruch der Nachfrage. Die Folge: Die Schulden wachsen und die Ertragsaussichten haben sich deutlich verschlechtert. Nun handelt der Bundesrat. Er hat am Freitag Massnahmen beschlossen, um die SBB finanziell zu stabilisieren.

Der Bundesrat greift der SBB einmal mehr unter die Arme. Im Fernverkehr soll der Trassenpreis reduziert werden, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung in einer Mitteilung schreibt. Dabei setzt er beim Deckungsbeitrag an, der als Prozentsatz des Verkehrsertrags in der Fernverkehrskonzession festgelegt ist. Mit der Senkung soll der Fernverkehr von 2022 bis zum Konzessionsende im Jahr 2029 um 1,5 bis 1,7 Milliarden Franken entlastet werden.

Ziel des Bundesrates ist es, dass die SBB im Fernverkehr mittelfristig wieder einen angemessenen Gewinn erzielt. Zum Ausgleich der zusätzlichen Belastung des Bahninfrastrukturfonds wird der Bund bis Mitte 2022 einen Lösungsvorschlag ausarbeiten. Geprüft wird dabei eine Erhöhung der Bundesbeiträge wie auch eine Fristerstreckung zur Rückzahlung.

Sparauftrag

Der Bundesrat nimmt aber die SBB in die Pflicht. Ab 2024 erwartet der Bundesrat, dass der Bundesbetrieb die Kosten um jährlich 80 Millionen Franken senkt, oder mehr Gewinn abwirft. Auf diese Weise soll das Ergebnis bis 2030 um 500 Millionen Franken verbessert werden.

Der Bund als Eigner werde «diese Erwartung dem SBB-Verwaltungsrat schriftlich mitteilen». Die konkrete Umsetzung liegt in der operativen Verantwortung der SBB. Das Unternehmen könne in diesem Zusammenhang auch Anpassungen in der Fernverkehrskonzession beantragen, heisst es weiter.

Diese Massnahmen sollten es den SBB erlauben, die Nettoverschuldung bis ins Jahr 2030 wieder so zu verringern, dass sie die Investitionen für den Ausbauschritt 2035 tätigen kann.