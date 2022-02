Pandemie Liechtenstein folgt der Schweiz und hebt die Kontaktquarantäne auf Nach dem Bundesrat hat sich auch die Liechtensteiner Regierung dazu entschlossen, die Kontaktquarantäne ab Freitag aufzuheben. Weitere Lockerungen sollen in Abstimmung mit der Schweiz erfolgen.

Auch die Liechtensteiner Regierung lockert die Massnahmen. (Symbolbild) Keystone

Die Anzeichen, dass die akute Coronakrise zu Ende geht und die endemische Phase der Pandemie beginnt, würden sich verdichten, heisst es in einer Mitteilung der Liechtensteiner Regierung vom Donnerstag. Die aktuelle, vorteilhafte Situation erlaube darum früher als erwartet weitere Lockerungen. So folgt nach dem Bundesrat nun auch der Entscheid aus dem Ländle, die Quarantäne auf Freitag, den 4. Februar, aufzuheben.

Gleichwohl sei weiterhin Vorsicht geboten, heisst es in der Mitteilung weiter: «Um weitere Massnahmen aufheben zu können, sollte der Höhepunkt des epidemiologischen Geschehens überwunden sein.» Was die Aufhebung der weiteren Massnahmen wie beispielsweise der Zertifikatspflicht betrifft, will sich Liechtenstein ebenfalls an die Schweiz halten. Zeitgleich mit dem nächsten Lockerungsschritt soll gemäss Mitteilung auch die Maskenpflicht angepasst werden. Die Altersgrenze solle zumindest wieder angehoben werden, damit Kinder vor ihrem 12. Geburtstag von der Maskentragepflicht ausgenommen sind.

Der Bundesrat hat am Mittwoch die Aufhebung der Massnahmen in zwei verschiedenen Varianten vorgeschlagen. Bei Variante 1 würden sämtliche Massnahmen am 17. Februar aufgehoben, Variante 2 sieht einen schrittweisen Ausstieg vor. Dabei würden die Maskenpflicht, die 2G-Regel und die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen in Innenräumen über den 17. Februar hinaus beibehalten. Die Kantone haben nun bis am 9. Februar Zeit, um sich zu den Vorschlägen zu äussern. (agl)