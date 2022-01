Pandemie BAG meldet 67'906 neue Fälle über das Wochenende Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet über das Wochenende 67’906 neue Coronafälle. 233 Menschen mussten hospitalisiert werden.

Über das Wochenende registrierte das BAG 67’906 neue positive Tests. Insgesamt wurden 219'414 Tests gemeldet. (Archiv) Keystone

Dem Bund sind über das Wochenende 67’906 neue positive Coronatests aus der Schweiz und aus Liechtenstein gemeldet worden, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag mitteilte. Im Schnitt sind das täglich rund 22'635 Neuinfektionen. Zum Vergleich: Vor einer Woche meldete das BAG von Freitag bis Montagmorgen 63’647 Neuansteckungen – also 21’216 neue Coronafälle pro Tag. Insgesamt wurden über das Wochenende 219’414 Tests verzeichnet. Derzeit befinden sich in der Schweiz und Liechtenstein rund 215'000 Personen in Isolation oder Quarantäne.

Weiter meldet das BAG 233 Hospitalisationen und 30 Todesfälle. Die Intensivstationen sind zu 31 Prozent mit Covid-Patienten belegt. Vor einer Woche machte ihr Anteil noch 30,2 Prozent aus. Insgesamt liegt die IPS-Belegung bei 74 Prozent.

Schätzungsweise 87,9 Prozent der Fälle sind bereits auf die Omikron-Variante zurückzuführen. Die Reproduktionszahl (R) bezifferte das BAG per 7. Januar auf 1,12. Der Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Die Zahl wird jeweils rückblickend geschätzt und bildet die Infektionslage von vor rund zwei Wochen ab. (wap)