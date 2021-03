CORONAVIRUS «Nationalrat im Ausgabenrausch»: Ständerat tritt bei Härtefallgeldern auf die Bremse Der Nationalrat hatte sich am Montag bei den Hilfsgeldern grosszügig gezeigt – zum Leidwesen von Finanzminister Ueli Maurer. Nun erhält der Bundesrat Rückendeckung vom Ständerat.

Der Ständerat hat die Covid-19-Gesetz wieder auf die ursprüngliche Fassung zusammengestutzt. Keystone

Der Ständerat beugte sich am Mittwoch einmal mehr über das Covid-19-Gesetz. Im Fokus standen die Härtefallhilfe. Hier hatte der Nationalrat mit der grossen Kelle angerichtet und das 10-Milliarden-Paket des Bundesrates auf einen Schlag verdoppelt. Finanzminister Ueli Maurer konstatierte, der Nationalrat habe sich in einen «Ausgabenrausch gesteigert» und fügte an: «Wir brauchen jetzt die Unaufgeregtheit des Ständerates.»

Die kleine Kammer liess sich nicht zwei Mal bitten. Ohne grössere Diskussionen folgte sie ihrer Kommission und verschärfte die Bedingungen für Härtefälle wieder. Der Nationalrat wollte etwa die Definition lockern: Ein Härtefall sollte bereits vorliegen, wenn der Jahresumsatz unter 75 Prozent des mehrjährigen Durchschnitts fällt. Gemäss geltendem Recht liegt die Grenze bei 60 Prozent. Dabei soll es bleiben. Christian Levrat (SP/FR) gab im Namen der Kommission zu bedenken, die Anpassung würde 3,5 Milliarden Franken kosten.

Keine Mindeststandard an Leistungen

Eine Lockerung lehnt der Ständerat auch für Betriebe ab, die nach dem 1. November auf behördliche Anordnungen hin schliessen oder ihre Tätigkeit erheblich einschränken mussten. Der Nationalrat schlägt vor, den Firmen nicht rückzahlbare Beiträge von bis zu 30 Prozent des durchschnittlichen Umsatzes in den Jahren 2018 und 2019 zu gewähren.

Keine Vorgaben möchte der Ständerat den Kantonen machen, wenn es um die Unterstützung von Firmen mit einem Jahresumsatz von bis fünf Millionen Franken geht. Nach dem Willen des Nationalrates sollte der Bundesrat einen Mindeststandard an Leistungen vorschreiben, um einen kantonalen Flickenteppich zu verhindern.

Dagegen hält der Ständerat daran fest, dass Unternehmen mit einem Umsatz von über fünf Millionen Franken Rückzahlungen leisten müssen – falls sie in dem Jahr Gewinn machen, in dem sie A-fonds-perdu-Beiträge erhalten. Der Nationalrat möchte diese Bestimmung aus dem Gesetz kippen. Abgelehnt hat die kleine Kammer auch das Ansinnen, dass Unternehmen unabhängig von ihrem Gründungsdatum von Geldern profitieren können. Sie will nur Firmen unterstützen, die vor dem 1. Oktober gegründet worden sind.

Keine Entschädigung für Veranstalter

Gestrichen hat der Ständerat einen Passus, der eine Entschädigung für Veranstalter von Festivals und Messen vorsieht, wenn ein Event abgesagt, eingeschränkt oder verschoben wird. Die Variante des Nationalrates sei verunglückt und nicht durchdacht, kritisierte Levrat. Die Kommission sehe hier aber durchaus Handlungsbedarf. Es brauche einen Minimalschutz für Veranstalter.

Keine Erleichterungen sieht der Ständerat auch für Mieter und Pächter vor. Der Nationalrat wollte die Zahlungsfrist bei einem wegen der Pandemie entstandenen Mietrückstand auf 90 Tage erhöhen. Die Gegner im Ständerat argumentierten, das Problem werde damit nicht nachhaltig gelöst, sondern nur zeitlich hinausgeschoben.