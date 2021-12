Pandemie Keine spontanen Silvesterpartys: Wallis beschliesst Obergrenze von 15 Personen Als erster Kanton zieht das Wallis die Coronaschraube im Hinblick auf Silvester an. Im öffentlichen Raum darf höchstens in einer Gruppe von 15 Personen gefeiert werden. Ausgenommen sind organisierte Feiern.

Das Silvesterfeuerwerk in Zermatt schaut man sich dieses Jahr am besten von zu Hause an. (Symbolbild) Keystone

Die epidemiologische Lage im Wallis verschlechtere sich, schreiben die Behörden in einer Mitteilung vom Mittwoch. Innerhalb einer Woche sei die Zahl positiv getesteter Personen stark angestiegen. Angesichts der «besorgniserregenden Ausbreitung» der Pandemie und um das Spitalwesen zu schützen, hat die Kantonsregierung entschieden, spontane Zusammenkünfte im öffentlichen Raum zu begrenzen.

An Silvester sind diese auf maximal 15 Personen begrenzt. Die Regelung gilt auf öffentlichen Plätzen, Promenaden und Parks. Die Massnahme tritt am 31. Dezember um 18 Uhr in Kraft und dauert bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr. Organisierte Veranstaltungen im Freien bleiben jedoch erlaubt. Ab 300 Personen gilt 3G (geimpft, genesen, getestet). (rwa)