Pandemie «Freedom Day»: Ab morgen Donnerstag bleibt einzig die Maskenpflicht im ÖV und Spitälern – und die Isolation Nun hat auch die Schweiz ihren «Freedom Day»: Über Nacht hebt der Bundesrat die meisten Coronaregeln auf. 2G, 2G+ und Obergrenzen für Treffen sind damit Geschichte. Einzig die Maskenpflicht bleibt, aber nicht mehr überall.

Am morgigen Tag dürfte die Partylaune in weiten Teilen der Schweizer Bevölkerung steigen. Keystone

Der Bundesrat läutet den Endspurt ein. Bald ist der Marathon, wie Gesundheitsminister Alain Berset die Pandemie im Frühjahr 2020 nannte, vorüber – zumindest in den Augen der Landesregierung. Noch bis Mitternacht, dann ist Schluss: Praktisch alle Coronamassnahmen fallen weg. Keine Zertifikatspflicht mehr im Restaurant, Fitness und Club und auch auf Masken kann grösstenteils verzichtet werden. Einzig im öffentlichen Verkehr und Gesundheitseinrichtungen muss der Mund-Nasen-Schutz weiterhin getragen werden.

Das wird der Euphorie um den allseits herbeigesehnten «Freedom Day», oder wie Berset ihn nennt: «Freudentag», keinen grossen Abbruch tun. Dass die Schweiz nun auf der Pandemie-Zielgeraden eingebogen ist, verdankt sie dem Impfschutz und – vor allem – der neuen Omikron-Variante des Virus. Diese sorgte zwar für hohe Fallzahlen, gleichzeitig sind die Krankheitsverläufe deutlich milder – in den letzten Wochen kamen zahlreiche Schweizerinnen und Schweizer in Kontakt mit dem Virus und erhielten so einen natürlichen Immunschutz.

Isolation bleibt bestehen

Die epidemiologische Lage entwickle sich weiter positiv, argumentiert auch der Bundesrat. Damit seien «die Voraussetzungen für eine rasche Normalisierung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens gegeben», heisst es in einer Mitteilung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Das sieht auch die wissenschaftliche Task Force so. Auf eigenen Wunsch beendet sie ihr Beratungsmandat vorzeitig per Ende März.

Mit dem bundesrätlichen Entscheid werden nun die meisten Massnahmen in einem einzigen Schritt gelockert. Neben dem Zertifikat und den Masken fallen auch die Obergrenze von 30 Personen für private Treffen und die Homeoffice-Empfehlung. Damit setzte sich der Bundesrat über die warnenden Stimmen hinweg. Einigen Verbänden und Kantonen ging das mit der weitergehenden Abschaffung der Maskenpflicht zu schnell. Sie fürchteten, dass vor allem Personen aus der Risikogruppe wieder vermehrt mit dem Virus in Kontakt kommen.

Kantone haben Spielraum bei Maskenpflicht

Für Diskussionen gesorgt haben dürften im Bundesrat einzig die Frage der Maskenpflicht. Doch auch in diesem Bereich fallen die Hüllen – zumindest in gewissen Bereichen. Am Arbeitsplatz und in Geschäften ist ab morgen Donnerstag keine Maske mehr vorgeschrieben. Anders im öffentlichen Verkehr und Gesundheitseinrichtungen: Dort hält der Bundesrat vorderhand an einer Maskenpflicht fest. Ausgenommen sind Bewohner von Alters- und Pflegeheimen.

Den Kantonen steht es jedoch frei, strengere Schutzmassnahmen anzuordnen oder aber bestimmte Einrichtungen von der Maskenpflicht auszunehmen. Auch einzelne Einrichtungen können vorsehen, dass Besucherinnen und Besucher eine Maske tragen müssen. Der Bundesrat nennt als Beispiele eine Hausarztpraxis oder ein Coiffeursalon.

Keine Änderung gibt es bei der Isolation: Wer positiv auf Corona getestet wird, muss sich auf Anordnung der kantonalen Behörden während fünf Tagen isolieren. Damit möchte er besonders vulnerable Personen weiterhin schützen. Die Quarantänepflicht für nahe Kontakte hatte der Bundesrat dagegen bereits vor zwei Wochen aufgehoben.

Ablaufdatum für ausserordentliche Lage

Diese Massnahmen befristet der Bundesrat bis Ende März. Allerdings ist das Datum nicht in Stein gemeisselt. Je nach Viruszirkulation sei eine frühere Aufhebung der Massnahmen möglich, kündigt der Bundesrat an. Dann hebt er auch die ausserordentliche Lage auf. Diesen Schluss hatten im Vorfeld auch Informationen von CH Media nahegelegt. Mit der Rückkehr zur normalen Lage fallen dann Ende März auch die letzten bundesrätlichen Massnahmen zur Pandemiebekämpfung.

Die Kantone stünden wieder in der Verantwortung, etwa an Universitäten, Berufsschulen oder Gesundheitseinrichtungen Massnahmen zu erlassen. Allerdings wäre es technisch möglich, die Maskenpflicht in Zügen, Bussen und Trams weiterhin national zu regeln – etwa mit Übergangsbestimmungen in der Epidemienverordnung.