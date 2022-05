Festival «Ein Aufbau wie schon seit Jahren nicht mehr» – das Argovia Fäscht nimmt langsam Gestalt an

Am Wochenende startet die Sause des Jahres auf dem Birrfeld. Rund 40’000 Besucherinnen und Besucher werden vom 3. bis zum 5. Juni am Argovia Fäscht erwartet. Jetzt nimmt das Festgelände, wo Silbermond, Loco Escrito und die No Angels auftreten sollen, langsam Gestalt an.