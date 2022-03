Pandemie Covid-Zertifikat für Genesene ist weniger lang gültig Aus 9 werden 6 Monate: Der Bundesrat verkürzt die Gültigkeit des Covid-Zertifikats für Genesene. Damit passt er sich EU-Bestimmungen an. Erleichtert wird die Einreise aus Staaten ausserhalb Europas.

Das Covid-Zertifikat für Genesene ist neu noch 6 Monate gültig. Keystone

Ab Montag ist das Covid-Zertifikat für genesene Personen statt 270 noch 180 Tage gültig. Das hat der Bundesrat am Freitag beschlossen. Dieser Schritt geschehe im Einklang mit den Entwicklungen auf europäischer Ebene, heisst es in einer Mitteilung des Staatssekretariats für Migration.

Im Inland hat das keine Auswirkungen, weil die Zertifikatspflicht bereits aufgehoben wurde. Auch für Reisen ins Ausland dürfte sich nicht viel ändern: Für die Einreise in Länder, in denen das Schweizer Zertifikat anerkannt sei, bestehe in der Regel bereits heute eine maximale Gültigkeitsdauer von 180 Tage.

Der Bundesrat hat am Freitag auch die Einreisebestimmungen für Genesene gelockert. Für sie ist die Einreise aus Drittstaaten wie etwa die USA, Indien oder Serbien künftig auch für einen Kurzaufenthalt möglich. Dadurch werden vor allem touristische Reisen erleichtert. (rwa)