Pandemie BAG meldet am Mittwoch 1048 neue Coronafälle Seit Dienstag verzeichnet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 1048 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. 36 Menschen mussten neu hospitalisiert werden, elf Personen verstarben.

Seit Dienstag wurden dem BAG 25'127 zusätzliche Tests gemeldet. (Symbolbild) Keystone

Am Mittwoch sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) aus der Schweiz und Liechtenstein 1048 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zum Vergleich: Am gleichen Tag in der Vorwoche waren es 1091 positive Fälle. Für die letzten 24 Stunden verzeichnete das BAG 25'127 weitere Tests.

36 Menschen mussten sich seit Dienstag neu in Spitalpflege begeben. Vor einer Woche waren es 38. Der Anteil der Coronapatienten auf den Intensivpflegestationen (IPS) der Schweizer Spitäler ist rückläufig: Derzeit nehmen Covid-19-Patienten 15,7 Prozent der Kapazitäten auf Schweizer Intensivstationen in Anspruch. Vor Wochenfrist waren es 19,5 Prozent. Insgesamt sind die Intensivstationen in der Schweiz derzeit zu 73,2 Prozent ausgelastet. Im Weiteren sind dem BAG seit Dienstag elf neue Todesfälle gemeldet worden.

Knapp 61 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft

Die Reproduktionszahl (R) bezifferte das BAG per 1. Oktober auf 0,89. Der Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Liegt der R-Wert unter 1, geht die Epidemie zurück. Die Zahl wird jeweils im Nachhinein berechnet.

Insgesamt sind laut Angaben des BAG bislang 60,96 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft. 65,32 Prozent haben mindestens eine Impfdosis erhalten. (chm)