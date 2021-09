Pandemie BAG meldet am Mittwoch 2604 neue Coronafälle Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnet in den letzten 24 Stunden 2604 neue Coronaansteckungen. 77 Infizierte mussten sich seit Dienstag in Spitalpflege begeben, elf Personen starben.

Auf den Schweizer Intensivstationen wird aktuell jeder dritte Platz von einem Covid-19-Fall beansprucht. (Symbolbild) Keystone

Am Mittwoch sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) aus der Schweiz und Liechtenstein 2604 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zum Vergleich: Am Mittwoch vor einer Woche waren es 3550 neue Coronafälle. Für die letzten 24 Stunden verzeichnete das BAG 41'398 zusätzliche Tests. Der Bund meldet am Mittwoch elf weitere Todesfälle. Die Zahl der Verstorbenen in der Schweiz und in Liechtenstein seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 10'609. Seit Dienstag mussten 77 Personen hospitalisiert werden, vor einer Woche waren es 53.

Der Anteil der Coronapatienten auf den Intensivpflegestationen (IPS) der Schweizer Spitäler bleibt indes hoch: Derzeit beträgt er 31,3 Prozent, vor einer Woche waren es 33,3 Prozent. Gesamthaft sind die Intensivstationen in der Schweiz laut BAG derzeit zu 81,3 Prozent ausgelastet.

Die Reproduktionszahl (R) beträgt 1,04. Der Wert gibt an, wie viele Menschen eine Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Die Zahl wird jeweils rückblickend geschätzt und bildet die Infektionslage von vor rund zwei Wochen ab. Der aktuelle Wert bezieht sich auf den 3. September.

60,67 Prozent der Bevölkerung sind aktuell mindestens einmal geimpft, rund 53 Prozent vollständig. (chm)