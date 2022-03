Pandemie Fallzahlen steigen weiter an: BAG meldet am Freitag 25'131 neue Coronafälle Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) registrierte in den letzten 24 Stunden 25’131 Coronafälle. 111 Menschen mussten sich in Spitalpflege begeben und 15 Personen verstarben.

Das BAG hat 60’089 zusätzliche Coronatests seit Donnerstag ausgewertet. (Symbolbild) Keystone

Die Kurve der Coronafälle zeigt wieder nach oben: Am Freitag sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) aus der Schweiz und Liechtenstein innerhalb eines Tages 25’131 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zum Vergleich: Am Freitag vor einer Woche waren es noch 17’663 neue Coronafälle gewesen. In den vergangenen 24 Stunden sind dem BAG die Ergebnisse von 60'089 zusätzlichen Tests gemeldet worden.

Seit Donnerstag mussten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung 111 Menschen neu ins Spital gebracht werden. Dazu kamen 15 zusätzliche Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronainfektion. Der Anteil an Betten, die Coronapatienten aktuell auf den Intensivstationen in der Schweiz belegen, beträgt aktuell 15,9 Prozent. Vor Wochenfrist lag dieser noch bei 17 Prozent. Gesamthaft sind die Intensivstationen in der Schweiz aktuell zu 76 Prozent ausgelastet.

Derzeit befinden sich in der Schweiz und Liechtenstein 57'985 Personen in Isolation. Die Reproduktionszahl (R) bezifferte das BAG auf 1,11. Der Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Die Zahl wird jeweils rückblickend geschätzt und bildet die Infektionslage von vor rund zwei Wochen ab. Der aktuelle Wert bezieht sich deshalb auf den 22. Februar. (chm)