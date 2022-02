Pandemie BAG meldet am Freitag 17'663 neue Coronafälle Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) registrierte in den letzten 24 Stunden 17'663 Coronafälle. 89 Menschen mussten sich in Spitalpflege begeben und zehn Personen verstarben.

Hierzulande sind 41,4 Prozent der Bevölkerung dreifach geimpft. (Symbolbild) Keystone

Die Coronafälle stagnieren: Am Freitag sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) aus der Schweiz und Liechtenstein innerhalb eines Tages 17'663 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zum Vergleich: Am Freitag vor einer Woche waren es 16'183 neue Coronafälle. Für die letzten 24 Stunden verzeichnete das BAG zudem 50'220 zusätzliche Tests.

Seit Donnerstag mussten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung 89 Menschen ins Spital gebracht werden. Dazu kamen zehn Todesfälle. Der Anteil an Betten, die Coronapatienten aktuell auf den Intensivstationen in der Schweiz belegen, beträgt 17 Prozent. Vor Wochenfrist lag er bei 20,6 Prozent. Gesamthaft sind die Intensivstationen in der Schweiz aktuell zu 73 Prozent ausgelastet.

41 Prozent haben Booster-Impfung

In der Schweiz sind derzeit 41,4 Prozent der Bevölkerung dreifach geimpft. 68,9 Prozent haben zwei Impfdosen erhalten.

Die Reproduktionszahl (R) bezifferte das BAG auf 0,8. Der Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Die Zahl wird jeweils rückblickend geschätzt und bildet die Infektionslage von vor rund zwei Wochen ab. Der aktuelle Wert bezieht sich deshalb auf den 15. Februar. (chm)