Pandemie Auswertung dauert zu lange: Schaffhausen setzt Tests an den Schulen aus Wegen der starken Belastung der Testlabore setzt der Kanton Schaffhausen die repetitiven Tests auf Primar- und Sekundarstufe I vorerst aus.

Die repetitiven Tests an Schulen werden im Kanton Schaffhausen vorübergehend ausgesetzt. (Symbolbild) Keystone

Letzte Woche hatte der Kanton bereits angekündigt, die Testungen auf der Sekundarstufe II bis nach den Sportferien zu sistieren. Nun folgen auch die Primarstufe und die Sekundarstufe I, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die Labore stünden bereits jetzt unter hoher Belastung. Durch die weitere Ausbreitung von Omikron müsse damit gerechnet werden, dass die Auswertungen der Tests weiter verzögert werden, schreibt der Kanton Schaffhausen weiter.

Das hohe Testvolumen führe bereits heute dazu, dass die Auswertungen teilweise länger als 48 Stunden dauern. So könnten die Infektionsketten nicht mehr innert nützlicher Frist unterbrochen werden. «Durch das Sistieren der repetitiven Testungen werden Kapazitäten geschaffen, um symptomatische Personen vermehrt testen zu können», heisst es in der Mitteilung weiter. Der kantonsärztliche Dienst will die Teststrategie im Februar neu beurteilen. (agl)