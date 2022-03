Ortsnamenwechsel Alles wird einfacher im Avers – nur das höchste Dorf Europas darf seine Extrawurst behalten Im Bündner Hochtal Avers wohnen 180 Menschen in Dörfern und Weilern mit vier Postleitzahlen. Das will der Bund nun vereinfachen. Doch eine Extrawurst für das höchstgelegene Dorf Europas bleibt.

Behält als einzige Ortschaft im Bündner Hochtal eine eigene Adresse: 7448 Juf. Die übrigen Dörfer und Weiler laufen bald alle unter 7447 Avers. Keystone

Der Entscheid aus Bundesbern klingt knochentrocken. Doch er soll einiges vereinfachen. Und das vor allem für Menschen aus dem Unterland, die Post ins Avers schicken oder dorthin einen Ausflug planen. Die Dörfer und Weiler im Bündner Hochtal erhalten am 1. April nämlich neue Namen und erstmals Strassennamen.

Wie das Bundesamt für Landestopografie am Donnerstag in einer Mitteilung im Bundesblatt schreibt, heissen der Hauptort Cresta sowie die Ortschaften Am Bach und Campsut-Cröt künftig schlicht 7447 Avers. Und damit auch gleich wie politische Gemeinde der Talschaft.

«Juf war immer allein und wird das bleiben»

Einzig die bisherige Ortschaft Juf darf ihren Namen und ihre Postleitzahl 7448 behalten. Sprich: Die Extrawurst für das höchstgelegene, ganzjährig bewohnte Dorf Europas bleibt bestehen. «Das ist wegen dem Tourismus», sagt Gemeindepräsident Kurt Patzen. «Juf war immer allein und wird das auch so bleiben.» Die insgesamt acht Ortschaften der Talschaft Avers erstrecken sich von 1670 (Campsut) bis auf 2126 Meter über Meer.

Doch auch die drei übrigen bisherigen Ortschaftsnamen sollen nicht ganz aus dem Avner Alltag verschwinden. Weil die Gemeinde nun erstmals Namen für ihre Strassen finden muss, will sie diese dafür verwenden. «Damit bleiben die bisherigen Ortschaftsnamen in den Adressen erhalten», sagt der Gemeindepräsident im Gespräch mit CH Media. Und Nein, wohl auch deshalb habe die Umbenennung zu keinem Volksaufstand geführt, wie dies etwa bei Gemeindefusionen im Unterland sonst üblich ist.

«Dass man uns mit dem Navi findet»

«Viel wichtiger ist, dass man uns auch findet, wenn man im Navi unsere Adressen eingibt», sagt Kurt Patzen. Wer heute ins Avers will, und das so in ein Navigationsgerät eintippt, kommt nämlich nicht weit. Er muss erst herausfinden, ob das anvisierte Ziel in 7446 Campsut-Cröt, 7447 Cresta (Avers), 7447 Am Bach (Avers) oder 7448 Juf ist.

Den Entscheid zur Umbenennung der Ortschaften im Avers hat die Gemeindeversammlung erst im vergangenen Dezember gefällt, wie die «Südostschweiz» schreibt. «Wir haben sicher gut vorgearbeitet», blickt Kurt Patzen zurück. «Und auch beim Kanton und bei der Post ist man natürlich interessiert an einer Vereinfachung unserer Adressen». Und offenbar auch beim Bund. «Für einmal ist es ganz schnell gegangen mit dem OK aus Bern», sagt der Avner Gemeindepräsident mit einem Lachen.