Organspende «Der Mensch ist kein Ersatzteillager»: Abstimmungskampf um Transplantationsgesetz gestartet Die Gegner des neuen Transplantationsgesetzes befürchten, dass die Widerspruchslösung sozial Schwache und Fremdsprachige benachteiligt. Sie alle korrekt zu informieren, sei nicht realistisch.

Quer durch alle Parteien: Das Referendumskomitee ist politisch breit aufgestellt. Keystone

Wer nicht möchte, dass ihm bei einem Hirntod Organe entnommen werden, muss dies künftig schriftlich festhalten und sich in einem zentralen Register eintragen lassen. So will es das von Bundesrat und Parlament verabschiedete neue Transplantationsgesetz. Dies widerspreche dem in der Verfassung garantierten Recht auf körperliche Selbstbestimmung, argumentiert das Referendumskomitee. Am Dienstag starteten die Gegner der Vorlage in den Abstimmungskampf.

Dabei präsentierte sich das Abstimmungskomitee als breit abgestützt: Vertreten sind Politikerinnen und Politiker aus SP, EVP, EDU, GLP, Mitte, FDP und SVP. Sie bezweifeln, dass das Recht auf Selbstbestimmung mit der sogenannten Widerspruchslösung respektiert werde. «Es ist völlig unrealistisch anzunehmen, man könne die sechs Millionen erwachsenen Einwohner der Schweiz lückenlos darüber informieren, dass sie widersprechen und sich in ein Register eintragen lassen müssen, wenn sie ihre Organe nicht spenden wollen», heisst es in einer Mitteilung dazu.

Die Widerspruchslösung werde deshalb unweigerlich dazu führen, dass Personen Organe gegen ihren Willen entnommen würden. Betroffen davon wären vor allem Menschen aus sozial schwachen Schichten, so die Befürchtung der Gegner. «Es gibt Personen, die die Landesprachen nicht sprechen, die das Gelesene nicht verstehen, die nicht lesen können», sagte die ehemalige grünliberale Ständerätin Verena Diener. «Das Risiko, dass diese Personen zu Organlieferanten würden, ohne davon zu wissen oder sich dagegen wehren zu können, steigt unweigerlich.»

Sorge um Situation der Angehörigen

Zwar sieht das neue Gesetz vor, dass auch die Angehörigen der Sterbenden deren Willen kundtun könnten. Dies sei jedoch ebenfalls problematisch, so die Gegner. «Da die betroffenen Patienten fast immer ein akutes, tragisches Ereignis erleiden, werden die Angehörigen unvorbereitet vor schwierigste ethische Fragen gestellt», kritisierte die Bieler SP-Stadträtin Susanne Clauss, Co-Präsidentin des Abstimmungskomitees. Wer seine Liebsten bis zum letzten Atemzug begleiten und verabschieden möchte, handle keineswegs «unmoralisch, egoistisch oder unsolidarisch», sagte sie.

Organe würden «nicht kalten Leichen entnommen», gab auch Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt zu bedenken. Massgeblich sei das Hirntodkonzept. Dass dieses allen betroffenen sechs Millionen Einwohnern der Schweiz bekannt sei, hält Altermatt für nicht realistisch. Ähnlich argumentierte EDU-Nationalrat Andreas Gafner. Er verwies darauf, dass es bei der Organentnahme aufwendige Massnahmen am noch lebenden Körper brauche, inklusive Betäubung. Eine Organentnahme gegen den Willen sei deshalb ein «Übergriff der Sonderklasse», sagte Gafner: «Der Mensch ist weder ein Ersatzteillager noch sonst einfach eine Ressource.»

Die Widerspruchslösung stehe auch im völligen Widerspruch zur gesellschaftlichen Haltung in anderen Fragen, sagte EVP-Vizepräsident François Bachmann und verwies auf Slogans wie «mein Körper gehört mir» und «nur ja heisst ja». Der Urner FDP-Ständerat Josef Dittli verwies darauf, dass auch die Nationale Ethikkommission die Widerspruchslösung ablehne. «Der Staat hat die Rechte der Bürgerinnen und Bürger aber zu schützen und darf sie nicht im Interesse Dritter in unzulässiger Weise einschränken oder umkehren», sagte Dittli.

Schweizer spenden weniger als EU-Durchschnitt

Die Gegner bezweifeln ausserdem, dass das neue Gesetz eine höhere Spendenrate zur Folge haben werde. Länder, die in diesem Bereich führend seien, könnten in erster Linie auf ein bestens organisiertes System zurückgreifen, sagte SVP-Nationalrätin Verena Herzog: «Da haben die Spitäler der Schweiz noch viel Luft nach oben.»

Der Bundesrat erhofft sich von der Widerspruchslösung ein grösseres Angebot an Spenderorganen, dies, weil die Schweizer Bevölkerung bislang als wenig spendefreundlich gilt. Die Ablehnungsrate sei in der Schweiz nämlich rund doppelt so hoch wie im europäischen Durchschnitt, hatte BAG-Direktorin Anne Lévy bei der Lancierung der Abstimmungskampagne von Bundesrat Alain Berset gesagt. Die Stimmberechtigten entscheiden am 15. Mai an der Urne über die Vorlage. Bei einer Annahme würde die Widerspruchslösung frühestens im kommenden Jahr eingeführt.