Organspende Auf Warteliste verstorben: 83 Menschen erhielten kein Spendeorgan Kein passendes Spendeorgan gefunden: 83 Personen haben im vergangenen Jahr vergeblich auf eine Transplantation gehofft und sind verstorben. Das sind 11 Menschen mehr als im Vorjahr.

83 Menschen warteten im vergangenen Jahr vergeblich auf ein neues Organ. (Symbolbild) Keystone

In der Schweiz fehlt es an passenden Spendeorganen: Per Ende 2022 standen 1442 Personen auf der Warteliste – 8 mehr als im Vorjahr. 83 Menschen, die auf ein neues Organ warteten, sind derweil gestorben. Und auch im laufenden Jahr sieht es nicht besser aus: Gemäss verschiedenen Medienberichten haben zwischen Januar und März bereits wieder 29 Patientinnen und Patienten vergeblich auf eine Transplantation gehofft und sind verstorben.

570 Personen erhielten im vergangenen Jahr eines oder mehrere Organe – das sind 3 Prozent weniger als im Vorjahr, wie Swisstransplant am Mittwoch mitteilte. Die häufigsten transplantierten Organe waren Niere, Leber, Lunge und Herz. Lediglich bei Herz und Lunge gab es mehr Transplantationen als im Vorjahr. Den grössten Rückgang verzeichnete die Stiftung, die im Auftrag des Bundes als nationale Zuteilungsstelle für Organe fungiert und entsprechende Wartelisten führt, beim Pankreas.

Zahl der Spenderinnen und Spender nimmt ab

36 der transplantierten Organe kamen aus Europa. Die Schweiz wiederum exportierte 19 Organe nach Europa, da für sie keine passende empfangende Person auf der Warteliste in der Schweiz stand. Am häufigsten und auch am längsten warteten die Patientinnen und Patienten mit durchschnittlich über zweienhalb Jahren auf eine Niere.

Zudem nahm die Zahl der Organspenderinnen und Organspender im vergangenen Jahr von 166 auf 164 verstorbene Personen ab. Laut Swisstransplant war die älteste spendende Person 87 Jahre alt. 116 lebende Personen haben eine ihrer Nieren oder einen Teil ihrer Leber gespendet. Das sind rund 10 Prozent weniger als 2021. In den allermeisten Fällen geht es dabei um Spenden innerhalb der Familie oder zwischen Freunden.

Systemwechsel verzögert sich

Swisstransplant hofft nun auf den Systemwechsel zur erweiterten Widerspruchslösung. Wer nach seinem Tod keine Organe spenden möchte, muss dies zu Lebzeiten festhalten. Tut dies jemand nicht, gilt er nach seinem Tod als Organspender. Das Stimmvolk hat dem Systemwechsel Mitte Mai des vergangenes Jahres deutlich zugestimmt.

Gemäss verschiedenen Medienberichten wird das Gesetz jedoch frühestens 2025 in Kraft treten – wegen des Datenschutzes und dem Aufbau eines Registers. Daher empfiehlt Swisstransplant, seinen persönlichen Willen zu dokumentieren. Das geschieht etwa mittels Organspende-Karte oder einer Patientenverfügung. Zudem soll man seine Angehörigen über den Spendewunsch informieren. (abi)