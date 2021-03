Open Data Swisstopo stellt digitale Geodaten kostenlos zur Verfügung Ab heute können Unternehmen, Privatpersonen und Organisationen die digitalen Daten von Swisstopo frei und kostenlos nutzen. Dies ist Teil der «Strategie für offene Verwaltungsdaten» des Bundes.

Grundlage für Forschung und Innovation: Swisstopo stellt alle Geodaten und Aufnahmen wie dieses Foto neu zur freien Nutzung zur Verfügung.

Swisstopo

(wap) Digitale Landeskarten, Luftbilder, Geländemodelle oder geologische Vektordaten können ab heute kostenlos genutzt, geteilt und wiederverwertet werden. Dabei seien die Daten kostenlos, lediglich die Quelle müsse genannt werden, schreibt Swisstopo in einer Mitteilung vom Montag. Auch kommerzielle Nutzungen seien möglich, heisst es darin.

Die Daten von Swisstopo sind damit «Open Government Data», wie es im Jargon heisst. Damit ist ein wichtiger Teil der vom Bundesrat im Herbst 2018 verabschiedeten «Strategie für offene Verwaltungsdaten in der Schweiz 2019 ̶ 2023» umgesetzt. Mögliche Anwender seien Ingenieure, Programmierer und Planer sowie die Wissenschaft und Forschung, so die Mitteilung. Der Bund wolle damit einen aktiven Beitrag zu Innovation und Wirtschaftswachstum leisten und damit die digitale Transformation in der Schweiz unterstützen.

Den grössten Teil der Daten können Nutzerinnen und Nutzer online herunterladen, dies ohne Registrierung, schreibt Swisstopo weiter. Lediglich grössere Datenpakete wie Luftbilder oder historische Karten seien nicht per Download erhältlich. Sie können jedoch bei Swisstopo bestellt werden, wobei lediglich die Kosten für die Bereitstellung verrechnet werden sollen. Alle Daten würden in maschinenlesbarer Form bereitgestellt, heisst es in der Mitteilung weiter.