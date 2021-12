Omikron Bundespräsident Guy Parmelin: «Die Landesversorgung ist gewährleistet» Der Bundesrat verfolge die Personalsituation im Gesundheitswesen und im öffentlichen Verkehr genau, sagt Bundespräsident Guy Parmelin. Für das Funktionieren seien die Betreiber zuständig.

Guy Parmelin ist als Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung auch für die Versorgung verantwortlich. (Archiv) Keystone

In einem Interview mit der Sonntagszeitung äusserte sich Bundesrat Guy Parmelin zu Befürchtungen, wonach die Omikron-Welle wegen zahlreicher gleichzeitiger Krankheits- und Quarantänefälle Teile der öffentlichen Infrastruktur lahmlegen könnte. «Nach meinen Informationen ist die Landesversorgung im Moment gewährleistet», sagt Parmelin.

Er stehe mit den zuständigen Personen im Kontakt. «Für das Funktionieren der kritischen Infrastrukturen sind hauptsächlich die Betreiber zuständig», so Parmelin weiter. Der Bundesrat verfolge die Situation im Gesundheitswesen und im öffentlichen Verkehr aber genau. Schwierig könne es werden, wenn mehrere Krisen zusammenträfen, etwa eine Pandemiewelle und eine Strommangellage, erklärt Parmelin weiter.

Auch die Lebensmittelversorgung sei ein Brennpunkt. Hier sei die Schweiz zu 45 Prozent auf Importe angewiesen. «Aktuell ist ein besorgniserregender Preisanstieg bei einzelnen Lebensmitteln festzustellen», sagt Parmelin. Zum Mangel an Intensivkapazitäten in der Schweiz sagte Parmelin, deren Planung liege in der Kompetenz der Kantone. (wap)