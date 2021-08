Öffentlicher Verkehr Kommission rügt Berner Regierung und Verwaltung für Umgang mit BLS-Skandal Das bernische Parlament rügt die Regierung und deren Verwaltung überraschend deutlich für die Aufarbeitung des BLS-Skandals. Diese hätten dabei dem Bahnunternehmen das Steuer überlassen.

Machte in den letzten zwei Jahren wegen zu Unrecht bezogenen Subventionen Schlagzeilen: Das bernische Bahnunternehmen BLS. Keystone

Zu wenig aktiv, das Steuer zu sehr dem Verwaltungsrat überlassen: Zu diesem selten harten Fazit kommt die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des bernischen Kantonsparlaments in ihrer abschliessenden Beurteilung, wie der Regierungsrat und dessen Kantonsverwaltung den Subventionsskandal der BLS aufgearbeitet hat. Der Kanton ist Mehrheitsaktionär des bernischen Bahnunternehmens.

Kritik äusserte die GPK in ihrem am Mittwoch veröffentlichen Aufsichtsbericht aber auch an der ungenügenden Kooperationsbereitschaft der BLS sowie der zuständigen Verkehrsdirektion gegenüber den kantonalen Aufsichtsorganen. So habe die kantonale Finanzkontrolle im Juli 2020 ihre Prüfungen auf Eis legen müssen, weil sich sowohl das Bahnunternehmen als auch die zuständige Direktion geweigert hätten, Dokumente auszuhändigen.

Von der kritisierten Regierung wie auch von der BLS liegen zur Zeit noch keine Stellungnahmen zur Kritik respektive zum Bericht des Parlaments vor. (sat)

Update folgt ...