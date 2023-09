Weiterhin unklar, wann der Tunnel wieder eröffnet wird

Das Bundesamt für Strassen (Astra) kann auch am Donnerstag noch keinen definitiven Termin für die Wiedereröffnung des Gotthard-Strassentunnels nennen. «Wann der Tunnel für den Verkehr wieder freigegeben wird, können die Fachleute im Verlauf von morgen bestimmen», heisst es in einer Mitteilung.

Die Arbeiten würden rund um die Uhren laufen. Aktuell laufe der Einbau der Stahlkonstruktion als Ersatz der defekten Zwischendeckenplatte. «Nach Abschluss dieser Arbeiten werden Tests der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (unter anderem Beleuchtung und Lüftung) durchgeführt», so das Astra.

Sicher ist schon: Der Gotthard-Tunnel bleibt auch nachher bis am 4. Oktober bleibt der Tunnel in den Nächten von Montagabend bis Freitagmorgen jeweils zwischen 20 und 5 Uhr für den Verkehr gesperrt. Das hat aber keinen Zusammenhang mit den aktuellen Ereignissen, sondern war bereits vorher so geplant. Dabei werden in erster Linie Arbeiten am Fahrraum durchgeführt.