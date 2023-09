Bauarbeiten im Gotthard-Strassentunnel auf Kurs

Die Bauarbeiten im Gotthard-Strassentunnel laufen nach Plan. Das Astra geht immer noch davon aus, dass der Tunnel noch diese Woche für den Verkehr wieder geöffnet werden kann. Ein konkreter Termin kann das Astra noch nicht nennen.

Am Dienstag haben im Tunnel Sicherungsarbeiten an den benachbarten Deckenelementen stattgefunden. In den nächsten Stunden folgen der Transport und der Einbau einer Stahlkonstruktion. Danach könne die Lücke in der Zwischendecke geschlossen werden und die Lüftung im Tunnel wieder gewährleistet werden. (rem)