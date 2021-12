NGO Politische Aktivität: Nationalrat will NGOs nicht genauer auf die Finger schauen Der Ständerat wollte den Bundesrat verpflichten, die Steuerbefreiung von Nichtregierungsorganisationen (NGO) zu überprüfen, wenn diese sich politisch engagieren. Der Nationalrat hat dem Vorhaben einen Riegel geschoben.

Viele Organisationen, darunter auch die Kirchen, haben sich für die Konzernverantwortungsinitiative eingesetzt. Keystone

Der Abstimmungskampf zur Konzernverantwortungsinitiative war intensiv. Auch Menschenrechts- und Umweltorganisationen, NGOs und kirchliche Organisationen haben sich in Komitees beteiligt. Ständerat Ruedi Noser (FDP/ZH) wollte dies zum Anlass nehmen, den Bundesrat dazu zu verpflichten, die Steuerbefreiung von solchen Organisation «zu überprüfen». Es stehe den NGOs frei, zu einem Thema eine Meinung zu haben und diese auch zu äussern, argumentierte Noser in der kleinen Kammer. Es sei nur fraglich, ob sie dann die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung noch erfüllen würden.

Nachdem der Ständerat Nosers Motion im Sommer knapp Folge gegeben hat, debattierte am Donnerstag der Nationalrat das Thema. Die zuständige Kommission war der Meinung, es sei wichtig, dass alle Organisationen gleich lange Spiesse für die gleiche Tätigkeit erhalten, wie Leo Müller (Die Mitte/LU) ausführte. Der Bund solle den Kantonen die Aufgabe erteilen, in dem Bereich genauer hinzuschauen. Sei die Steuerbefreiung einer gemeinnützigen Organisation einmal gewährt, würden die für die Aufsicht zuständigen Kantone später «oft nur noch rudimentär oder gar nicht mehr» prüfen, ob die Voraussetzungen immer noch eingehalten werden.

Maurer warnt vor massivem Mehraufwand

Die Mehrheit im Nationalrat sah aber schlussendlich keinen Grund zur Vermutung, dass die Kantone ihrer Pflicht nicht nachkommen. Die Motion wurde mit 98 zu 84 Stimmen abgelehnt. Eine Unterstützung von Abstimmungskampagnen sei nicht unvereinbar mit der Steuerbefreiung, solange diese eine untergeordnete Rolle spiele, sagte Kathrin Bertschy (GLP/BE). Würde man den NGOs verbieten, sich politisch zu äussern, würde man sie vom Diskurs ausschliessen. In der Motion sieht Bertschy zudem «eine Retourkutsche» gegen die NGOs, welche sich in den Abstimmungskämpfen geäussert hätten.

Finanzminister Ueli Maurer warnte in der Debatte überdies vor dem Aufwand, den die Annahme der Motion bedeutet hätte. Diese hätte Anforderungen an die Verwaltung gestellt, welche diese nicht erfüllen könne. «Es ist richtig, wenn wir bei solchen Abstimmung aufmerksam sind», so Maurer. Wolle man in dem Bereich aber tatsächlich etwas ändern, müsse dies im Gesetz geschehen.