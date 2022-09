Neuer Tiefbahnhof in Bern Verzögerungen und Mehrkosten: Finanzkontrolle übt harte Kritik und fordert Transparenz Der neue Tiefbahnhof in Bern wird deutlich teurer und der Bau dauert länger als geplant. Nach einer Prüfung kritisiert die Eidgenössische Finanzkontrolle die Projektleitung und sieht Mängel bei der Transparenz.

Wegen Verzögerungen kann der neue Tiefbahnhof des RBS unter den Geleisen des SBB-Bahnhof in Bern erst im Jahr 2029. Visualisierung/HO

Statt 2027 soll der neue Tiefbahnhof des Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) in Bern zwei Jahre später eröffnet werden. Und mit 730 Millionen Franken werden die Kosten laut neuesten Schätzungen zehn Prozent höher ausfallen als bislang veranschlagt. Diese Hiobsbotschaften hat der RBS als Bauherr der Öffentlichkeit zwar bereits im Februar überbracht – und machte dafür Corona, die Geologie und Altlasten verantwortlich.

Doch nun meldet sich in der Angelegenheit auch noch die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) zu Wort. Und die Prüfer des Bundes sparen nicht mit Kritik am Bauprojekt respektive der Bauherrin. So hapert es laut EFK bei der Transparenz, dem Risikomanagement und der Steuerung des Projekts. Das steht in einem am Mittwoch veröffentlichten Prüfbericht. «Die Aussagen zu Kosten und Terminen in der Finanzierungsvereinbarung waren nicht verlässlich», lautet das Fazit der Untersuchung: «Ausserdem wurde die Komplexität des Projekts deutlich unterschätzt.»

Verantwortung auf mehr Schultern verteilen

Deshalb seien an dem ursprünglichen Projekt auch immer wieder Änderungen nötig geworden. Und auch die Kostentransparenz müsse deutlich verbessert werden, mahnt die EFK. Die unmissverständliche Forderung an den Bauherr RBS: «Sich veränderende Risiken und Projektänderungen sind laufend und transparent in die Endkosten einzuarbeiten.»

Auch das Risikomanagement werde «nicht stringent und durchgängig» geführt, bemängelt die EFK: «Eine Klärung ist nötig.» Ausserdem fehle ein projektbezogenes Qualitätsmanagement. Zudem solle die Verantwortung für den Bau in einer nächsten Phase auf mehr Schultern verteilt werden respektive sich künftig weniger stark auf den Gesamtprojektleiter fokussieren.

RBS gelobt Besserung

Beim RBS rennt die EFK mit ihren Vorschlägen offene Türen ein, wie dessen Stellungnahme im Prüfbericht zu entnehmen ist. Die Einschätzung der eidgenössischen Finanzkontrolle würden die in den letzten Jahren bereits vorgenommen Anpassungen der Projektorganisation bestätigen, schreibt der Bauherr. Entsprechend sei ein Grossteil der Vorschläge entweder bereits umgesetzt oder in Umsetzung begriffen.

Der neue RBS-Bahnhof ist Teil eines grösseren Umbaus des Bahnhofs Bern. Dabei erstellen die SBB zugleich eine neue, zusätzliche unterirdische Passage zu den bestehenden Geleisen. Für den RBS soll ein Tiefbahnhof 17 Meter unter den bestehenden SBB-Perrons entstehen. Erschlossen wird dieser neue Bahnhof für die bestehenden Schmalspurverbindungen nach Solothurn und Worb (BE) mit einem einen Kilometer langen, neuen Tunnel.