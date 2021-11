Neuer Kampfjet F-35 VBS bleibt dabei: Die Schweiz hat sich für das «günstigste Angebot» entschieden Hat sich die Schweiz mit dem F-35 für «teurere amerikanische Technologie» oder das «günstigste Angebot» entschieden? Das VBS wehrt sich entschieden gegen Aussagen eines US-Senators.

Setzt die Schweiz mit dem F-35 – im Bild ein britischer Jet – aufs falsche Pferd? Das sagt zumindest ein US-Senator. Das VBS widerspricht. Keystone

Mit dem Kampfjet F-35 habe sich der Bundesrat im Sommer für «teurere amerikanische Technologie» entschieden. Dies obwohl in dem Auswahlverfahren – namentlich aus Europa – «günstigere Angebote auf dem Tisch» lagen. Diese brisanten Aussagen machte US-Senator Tim Kaine letzte Woche bei einer Anhörung in Washington, wie die Zeitungen von CH Media am Donnerstag berichteten.

Demokrat Kaine wollte darauf in der Anhörung vom neuen, für die Schweiz nominierten US-Botschafter wissen, wie es dennoch zu dem Zuschlag für den US-Hersteller Lockheed Martin kommen konnte.

VBS widerspricht US-Senator

Postwendend kommt aus Bern am Donnerstag Widerspruch: «Sowohl bei der Beschaffung als auch im Betrieb ist der F-35A das günstigste Angebot aller Kandidaten», schreibt das Verteidigungsdepartement (VBS) in einer online publizierten Richtigstellung zu dem Artikel. Bei den Gesamtkosten über 30 Jahre liege die Differenz zum zweitgünstigsten Kandidaten bei zwei Milliarden Franken.

Zudem verfüge die Rüstungsbehörde Armasuisse über «verbindliche Angebote des US Staats», schreibt das VBS. Und zwar zu den Beschaffungs- wie auch zu den den Betriebskosten. Dies für eine Laufzeit von zehn Betriebsjahren. Und als Kampfflugzeug der sogenannt fünften Generation verfüge der F-35A zudem über einen «grossen technologischen Vorsprung» gegenüber den anderen Kandidaten.

F-35 gibt auch in den USA zu reden

Zur Kritik von SP-Sicherheitspolitikerin Franziska Roth (SP/SO), der F-35 habe noch gar nicht Serienreife erreicht, hält das VBS fest: «Bereits heute sind weltweit über 720 F-35 ausgeliefert und im Einsatz.» Auch hätten 13 Staaten – davon sieben in Europa – das US-Kampfflugzeug bereits bestellt.

Auch in seinem Heimatland USA ist der F-35 derweil seit mehreren Jahren ein Politikum. Während die einen vor hohen Zusatzkosten warnen, sind die anderen fest von dessen Leistungen überzeugt – und werfen schon mal Konkurrenzherstellern vor, hinterrücks Zweifel zu streuen. (sat)