Neuer Impfstoff Nicht nur für Allergiker: Für Janssen braucht es kein ärztliches Attest Der neue Impfstoff richtet sich explizit auch an Personen, die mRNA-Impfstoffe ablehnen. Um den Stoff zu bekommen, braucht es deshalb kein medizinisches Attest.

«Der Winter kommt»: Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim BAG, ruft weiter zum impfen auf. Keystone

Personen, die sich wegen möglicher allergischer Reaktionen keine mRNA-Impfstoffe spritzen lassen können, wird eine ärztliche Abklärung empfohlen. Voraussetzung für den Erhalt einer Dosis des von der Schweiz neu dazugekauften Vektorimpfstoffs Janssen des Hersteller Johnson & Johnson ist diese jedoch nicht. Dies erklärte Virginie Masserey vom Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch an einer Medienkonferenz in Bern. Die Impfstoff-Präferenz könne ganz ohne Attest bei der Anmeldung zum Termin auf der Onlineplattform des Wohnkantons angegeben werden.

Personen, die mRNA-Impfstoffe ablehnten, werde so eine Alternative geboten, erklärte Masserey. Christoph Berger von der Eidgenössischen Kommission für Impffragen gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass alternative Impfstoffe für Ungeimpfte ein Anlass sind, sich «die Sache noch einmal genau anzuschauen.» Eine Zielquote für die Durchimpfung der Bevölkerung wollte er nicht nennen. Eine Situation wie in Dänemark oder Schweden sei aber wünschenswert: «Dort sind es um die 80 Prozent.»

Auch Novovax soll noch in diesem Jahr kommen

Wer sich nur mit einem Impfstoff herkömmlicher Technologie versorgen lassen will, muss weiter zuwarten, denn auch Janssen operiert mit der Produktion von Spike-Proteinen in körpereigenen Zellen. Abhilfe soll für diese Personen der Impfstoff Novovax bieten, für den die Schweiz ebenfalls einen Liefervertrag hat, der aber noch nicht zugelassen ist. Das BAG erwarte die Zulassung noch in diesem Jahr, sagte Masserey. Dennoch müsse die Impfkampagne den Rhythmus erhöhen. «Der Winter kommt, es geht schnell», sagte sie.

Die Vizepräsidentin der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte Linda Nartey warnte vor einer erneuten Überlastung der Intensivstationen im Winter. Derzeit habe sich die Lage auf hohem Niveau stabilisiert, ein plötzlicher starker Anstieg könnte das Gesundheitssystem aber überlasten.