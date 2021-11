Neue Bewegung Aus Corona-Widerstand wird «Aufrecht Schweiz» «Keine Partei, aber ein Teil der Bürgerrechtsbewegung»: Unter dem Namen «Aufrecht Schweiz» wollen sich die Corona-Massnahmengegner neu formieren. Ihre Kandidaten sollen an möglichst vielen Wahlen teilnehmen.

Die Gegner der Coronamassnahmen organisieren sich neu unter dem Verein «Aufrecht Schweiz». Keystone

Was sich am Wochenende nach dem Ja zum Covid-Gesetz bereits abgezeichnet hat, wird nun Tatsache: Der Corona-Widerstand organisiert sich neu und hat dazu den Verein «Aufrecht Schweiz» gegründet. Der Verein mache sich stark für die Wiederherstellung der Grund- und Menschenrechte in der Schweiz, teilte er am Dienstag mit.

Er werde «ideell getragen» von Vereinen wie den Freunden der Verfassung, dem Aktionsbündnis Urkantone oder dem Netzwerk Impfentscheid. «Wir positionieren uns weder links noch rechts, sondern haben Vertreter aus allen Schichten der Gesellschaft und Politik», wird Peter Eberhart, Gründungsmitglied von «Aufrecht Schweiz», in der Mitteilung zitiert.

An möglichst vielen Wahlen teilnehmen

Der neue Verein sieht sich als Teil der Bürgerrechtsbewegung und nicht als Partei. Das Ziel von «Aufrecht Schweiz»: Ihre Kandidaten sollen an möglichst vielen Gemeinde-, Kantons- und Bundeswahlen teilnehmen. Von Extremismus und Radikalismus wolle man sich «klar» abgrenzen, denn der Verein soll auch den Gedanken der Freiheit, Fairness und des Zusammenhalts verkörpern.

Das Präsidium von «Aufrecht Schweiz» teilen sich Patrick Jetzer, der Corona-Demonstrationen organisierte, und Peter Eberhart, Mitbegründer von DU – Die Unabhängigen Bern. Aktuar ist Josef Ender, der bekannt wurde als Sprecher von «Covid-Gesetz Nein». (abi)