Nebenwirkungen Schüttelfrost und Fieber: 15'781 Meldungen über Nebenwirkungen nach der Corona-Impfung Nach der Corona-Impfung legte es viele Leute kurz ins Bett. Insgesamt gingen beim Schweizerischen Heilmittelinstitut knapp 15'000 Meldungen ein.

Schüttelfrost, Fieber, Müdigkeit und Kopfschmerzen: Nach der Impfung kann es zu Nebenwirkungen kommen. Keystone

15'781 Meldungen über «ungewünschte Impferscheinungen» hat Swissmedic im Zusammenhang mit der Coronaimpfung erhalten. Das klingt nach viel. In Relationen zu den insgesamt verabreichten 16 Millionen Impfdosen relativiert sich die Zahl ein bisschen. Solche Nebenwirkungen traten somit bei 0,1 Prozent aller verabreichten Impfungen auf.

Der Grossteil aller Meldungen (61,9 Prozent) ist zusätzlich noch als «nicht schwerwiegend» eingestuft. 6006 aller Verdachtsfälle wurden als schwerwiegend klassifiziert. «Am häufigsten wurde über Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schüttelfrost, Übelkeit und Schwindelgefühl berichtet», schreibt Swissmedic am Freitag. Die gleichen Reaktionen überwiegen auch bei den als nicht schwerwiegend taxierten Fällen.

Kein Todesfall wegen der Impfung

Die meisten Meldungen (55 Prozent) bekam die Behörde von Bürgerinnen und Bürger direkt. 7059 (45 Prozent) Meldungen erfolgten durch medizinische Fachpersonen. Bei 224 der gemachten Meldungen wurde «über einen Todesfall in unterschiedlichem zeitlichen Abstand zur Impfung berichtet», so Swissmedic. Bei genauerer Abklärung seien aber in allen Fällen «andere wahrscheinlichere Ursachen» gefunden worden.

Die bisher eingegangenen Meldungen würden auch das «positive Nutzen-Risiko-Profil der in der Schweiz verwendeten Covid-19 Impfstoffe» nicht ändern. (chm)