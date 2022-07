Nationalrat Sicherheitspolitische Kommission will F-5 noch nicht ausmustern Die F-5 «Tiger» sollen erst ausgemustert werden, wenn die erste Staffel F-35 in Betrieb ist. Die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates tritt deshalb nicht auf die Ausserdienststellung ein.

Die F-5 (im Vordergrund) soll weiterhin für Trainingsflüge verwendet werden und so die teurere F/A-18 (im Hintergrund) entlasten. Keystone

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Ausserdienststellung der F-5 «Tiger» sei verfrüht. Dies befindet die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates. Wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten, beantragt die Kommission ihrem Rat mit 16 zu 8 Stimmen, auf eine entsprechende Bundesbotschaft nicht einzutreten.

Mit der Ausserdienststellung solle zugewartet werden, bis eine Staffel der F-35A in Betrieb sei, so die Ansicht der Kommissionsmehrheit. Die F-5 könne weiter für das Luftkampftraining eingesetzt werden, wodurch die teureren F/A-18 geschont würden. Die Minderheit der Kommission gab zu bedenken, dass ein Weiterbetrieb der F-5 über 2025 hinaus Zusatzinvestitionen nach sich ziehen würde. Eine Mehrflottenpolitik sei zu teuer, die F-5 militärisch nutzlos, so die Minderheit.

Abstimmung über Stopp-F-35-Initiative soll nicht abgewartet werden

Zur Beschaffung der F-35 will die Kommission erst im Herbst einen Entscheid fällen. Sie will zuerst die Berichte der Eidgenössischen Finanzkontrolle sowie der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates abwarten. Ein Rückweisungsantrag wurde aber mit 17 zu 8 Stimmen abgelehnt.

Die Mehrheit der Kommission sei überzeugt davon, dass die F-35 die richtige Wahl sei, heisst es in der Mitteilung. Sie erwarte ausserdem, dass der Bundesrat die Beschaffungsverträge unterzeichnet, sobald ein Parlamentsentscheid vorliegt. Eine Minderheit der Kommission wollte, dass dafür erst die Abstimmung über die Stopp-F-35-Initiative abgewartet wird.

Die hinter der Initiative stehende «Allianz gegen den F-35» kritisierte in einer ersten Reaktion den «demokratiepolitisch stossenden Entscheid» der Kommission. Auch die Grünen lehnen das Vorgehen ab, wie sie am Freitag in einer Reaktion schreiben. Sie befürchten, der Kauf des «Tarnkappenbombers» werde auf diese Weise «an der Bevölkerung vorbeigeschleust». (wap)