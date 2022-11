Nationalrat Das kommt uns romanisch vor: Martin Candinas, oberster Schweizer, zelebriert die vierte Landessprache – in Varianten Wenn Sie schon immer wissen wollten, wie man auf Romanisch Ueli Maurer begrüsst oder eine Initiative zurückzieht, ist das jetzt möglich: Martin Candinas, oberster Schweizer, hat ein Sprachbüchlein zum Parlamentsbetrieb drucken lassen. Inklusive Ausgabenbremse.

Martin Candinas, rechts über dem Steinbock, wird nach seiner Wahl zum Nationalratspräsidenten im Bundeshaus gefeiert. Bild: Alessandro Della Valle/KEYSTONE (28. November 2022)

«Ich glaube, dass es nach 37 Jahren an der Zeit ist, dass man auch im Nationalrat wieder mal mehr Rätoromanisch hört.» So hat es Martin Candinas im Interview mit «Watson» angekündigt. Am Montag ist der Bündner Mitte-Nationalrat aus der Surselva zum Nationalratspräsidenten gewählt worden, seither macht er Ernst mit seinem Vorsatz.

«La sesida ei aviarta», sagte er am Dienstagmorgen um 8 Uhr. Die Sitzung ist eröffnet. Es folgten Sätze, in denen Wortfetzen wie «bien di» oder «a benevental cordial a cusselier federal Ueli Maurer» zu vernehmen waren. Ziemlich sicher sind diese hier, mangels Sprachkenntnissen, nicht korrekt wiedergegeben. Ausgehend von der Tageszeit und den Umständen dürfte Candinas jedoch allen einen guten Tag gewünscht und Bundesrat Ueli Maurer herzlich willkommen geheissen haben.

Damit hat Candinas schon in den ersten Tagen seines Präsidialjahres das Ziel schon erreicht: Erstens ist im Parlament Romanisch zu hören. Und zweitens: Auch die Medien befassen sich mit dem Romanischen.

Freilich liess es Candinas nicht bei der morgendlichen Begrüssung bewenden. Den Tag hindurch streute er immer wieder romanische Passagen in seine Moderation der Debatte – zumeist kündigte er so die nächsten Rednerinnen und Redner an, die «oratura» oder den «oratur».

Die Ausgabenbremse, «frain a las expensas», greift nicht

Damit diese seinen Ausführungen folgen können, hat der weitsichtige Bündner vorgesorgt. Er liess von den Parlamentsdiensten ein Vademecum anfertigen: «Il Rumantsch en il Parlament» heisst das Büchlein von 35 Seiten. In allen Landessprachen sind darin wichtige Begriffe aus dem Parlamentsbetrieb in den Landessprachen aufgeführt: Vom Ordnungsantrag, dem «proposta devart l'urden» zur Differenzbereinigung, «eliminaziun da las differenzas» bis zum indirekten Gegenentwurf zur Volksinitiative, dem «controprogetto indiretto all'iniziativa popolare».

Und weil keine Sprachregion so vielsprachig ist wie die kleinste, sind sogar zwei Varianten des Romanischen aufgeführt: Romantsch Grischun, die 1982 entwickelte Standardsprache, und Sursilvan. So heisst die Ausgabenbremse in Rumantsch Grischun «frain a las expensas» und in Sursilvan «frein allas expensas». Bezogen auf das Büchlein hat sie weder in der einen noch der andern Sprache gegriffen. Und so entnehmen wir dem Heftchen, dass Candinas, der Mann aus der Surselva, mit der Formel «La sesida ei aviarta», das Parlament am Dienstagmorgen in Sursilvan begrüsste – und am Abend wohl auch so entliess: «La sesida ei finida.»