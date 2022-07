1. August: So feiert die Schweiz

Massnahmen-Gegner rufen zu Störaktion bei 1.-August-Feier in Grenchen mit Bundespräsident Cassis auf

Bundespräsident Ignazio Cassis wird am Nationalfeiertag am Montag gleich an vier Orten auftreten, darunter auf dem Marktplatz im solothurnischen Grenchen. Nun rufen auf dem Messengerdienst Telegram Personen aus rechtsextremen Kreisen und Massnahmen-Gegner zur Störung des Anlasses auf, wie das Recherchekollektiv «Element Investigate» auf Twitter schreibt. Dazu hat es Auszüge aus verschiedenen Telegram-Chats gepostet. Als erstes darüber berichtet hat «20 Minuten».