Nationaler Solidaritätstag Botschaft von Ignazio Cassis: «Es ist es wichtig, dass wir zusammenstehen» Die Glückskette organisiert am Mittwoch einen nationalen Solidaritätstag für die ukrainische Bevölkerung. Bundespräsident Ignazio Cassis sagt in einer Botschaft, dass jede Geste des Mitgefühls helfe.

In einer Botschaft ruft Bundespräsident Ignazio Cassis die Bevölkerung auf, Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Screenshot EDA

Am Abend vor dem nationalen Solidaritätstag für die Ukrainerinnen und Ukrainer wendet sich Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis in einer Botschaft an die Schweizer Bevölkerung. Diese wird auch im Radio und Fernsehen ausgestrahlt.

Cassis sagt, dass der Krieg in der Ukraine alle erschüttere. «Gerade in einer solchen Zeit ist es wichtig, dass wir zusammenstehen und unsere Solidarität mit dem so hart getroffenen ukrainischen Volk beweisen», so der Bundesrat. Der nationale Spendentag der Glückskette schaffe am Mittwoch eine solche Gelegenheit. «Wie auch immer jede und jeder sein Mitgefühl ausdrücken will, mit Gesten, mit Haltungen oder mit Spenden: es zählt, es hilft, es hat Gewicht.»

Der Bundespräsident zeigte sich beeindruckt, dass viele Menschen bereit seien, Flüchtlinge bei sich aufzunehmen und viele schon spontan gespendet hätten. Gleichzeitig unterstrich er, dass Russinnen und Russen nicht allein wegen ihrer Nationalität verurteilen werden sollen. «Viele von ihnen wollen diesen Krieg nicht.»

Wie lange der Krieg dauern wird, sei nicht abzuschätzen. Ignazio Cassis versicherte, dass Bundesrat dieser Krise «oberste Priorität» zumesse und sich mit den europäischen Partnern für eine Lösung einsetzen werde. (dpo)