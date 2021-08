Nachtragskredit Zusätzliche Ausgaben von 164 Millionen Franken wegen Corona Der Bundesrat hat einen Nachtrag zum Voranschlag 2021 verabschiedet. Er beantragt dem Parlament neue Ausgaben in Höhe von 411 Millionen Franken – 164 Millionen davon für die Bewältigung der Corona-Pandemie.

Der Bundesrat hat einen ausserordentlichen Nachtrag verabschiedet. 164 Millionen Franken davon für die Bewältigung der Corona-Pandemie. (Symbolbild) Keystone

Der grösste Betrag entfällt mit 233 Millionen Franken auf eine zusätzliche Einlage in den Bahninfrastrukturfonds (BIF), wie die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) am Mittwoch mitteilte. 102 Millionen davon werden eingesetzt, um coronabedingte Verluste auszugleichen. Zudem hätten verschiedene Ausbauvorhaben früher als erwartet realisiert werden können, was 2021 zu einem Mehrbedarf führe.

Insgesamt werden 164 Millionen Franken des Nachtragskredits dafür eingesetzt, um die Corona-Pandemie zu bewältigen. Neben den Ausgaben für den BIF seien vor allem beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) Mehrausgaben angefallen. Die Schweiz hat damit für das Jahr 2021 total Ausgaben von 24,5 Milliarden Franken beschlossen, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern.

Die EFV geht jedoch davon aus, dass die Ausgaben nicht in allen Bereichen ausgeschöpft werden. So würden die Corona-Ausgaben bis Ende Jahr auf rund 18,7 Milliarden Franken geschätzt, wovon 16,4 Milliarden ausserordentliche Ausgaben seien. (abi)