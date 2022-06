Nachrichtendienst NDB-Chef: Bedrohung durch russische Spionage hat in letzten Jahren «stetig zugenommen» Der Direktor des Schweizer Nachrichtendiensts warnt vor russischer Spionage. Vor allem in Genf tummeln sich als Diplomaten getarnte Spione. Gleichzeitig wehrt sich der Geheimdienstchef gegen die Kritik, dass der NDB vom Krieg in der Ukraine überrumpelt wurde.

Seit dem 1. April trat leitet Christian Dussey den Schweizer Nachrichtendienst NDB. Keystone

Christian Dussey, der Leiter des Schweizer Nachrichtendiensts NDB, warnt vor Spionageaktivitäten Russlands in der Schweiz. «Die Bedrohung durch Spionage in der Schweiz hat in den letzten Jahren stetig zugenommen und ist daher seit langem ein Hauptaugenmerk des NDB», sagt Dussey den Tamedia-Zeitungen vom Montag.

Genf sei dabei nach wie vor das Herzstück der Spionageaktivitäten hierzulande: «Wir wissen, dass dort in den diplomatischen und konsularischen Vertretungen Russlands mehrere Dutzend Offiziere aktiv sind.» Während der Geheimdienst seit Beginn des Ukraine-Krieges laut Dussey keine Veränderung der Bedrohung durch «verbotene Informationen aus Russland» in der Schweiz festgestellt hat, ist die Cyberbedrohung «gestiegen und sehr real».

Geheimdienstchef wehrt sich gegen Kritik

Seit Ausbruch des Krieges am 24. Februar wurde der NDB kritisiert, dass er wie der Gesamtbundesrat von den Ereignissen überrumpelt worden sei. Die Kritik lässt der Schweizer Geheimdienstchef jedoch nicht gelten. «Die Behauptung, der NDB habe die russische Invasion in der Ukraine nicht kommen sehen, ist falsch», sagt er.

Der Nachrichtendienst habe in seinen Berichten an den Bundesrat und die politischen Entscheidungsträger bereits Mitte Januar auf die hohe Wahrscheinlichkeit «hohe Wahrscheinlichkeit eines solchen Angriffs innerhalb eines Zeitfensters von etwa einem Monat nach dem Ende der Olympischen Spiele in Peking am 20. Februar» hingewiesen, beteuert Dussey.

Die interne Krisenorganisation war laut dem NDB-Chef demnach bereits Ende Januar einsatzbereit. Zudem sei schon im Sicherheitspolitischen Bericht 2021 erwähnt worden, dass die Situation in der Ukraine zu einem Krieg führen könnte. Zum weiteren Verlauf des Krieges machte Dussey aus Sicherheitsgründen keine Angaben: «Ich darf Details unserer Analysen nicht teilen.»

Ob der NDB sich mit den russischen Geheimdienst austauscht, darf der Geheimdienstchef laut eigenen Angaben nicht beantworten. Der Nachrichtendienst informiere nur Verteidigungsministerin Viola Amherd, den Bundesrat und seine Aufsichtsorgane über seine Kontakte mit Partnern. (dpo)