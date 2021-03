Nachfolge von Urs Schwaller Statt Freiburger Staatsrat: Wird Ex-SP-Präsident Levrat neuer Post-Präsident? Bundesrätin Simonetta Sommaruga soll der Landesregierung Christian Levrat als neuen Präsidenten der Post vorschlagen. Dafür müsste der Ex-SP-Präsident auf den Ständerat und die Freiburger Regierungskandidatur verzichten.

Wird er neuer Post-Präsident? Ständerat Christian Levrat – und bis letztes Jahr Präsident der SP Schweiz. Keystone

(sat) Christian Levrat soll neuer Verwaltungsratspräsident der Schweizerischen Post werden. Das berichtet am Mittwochmorgen das Westschweizer Radio RTS mit Verweis auf mehrere gut unterrichtete Quellen. Die für einen Vorschlag zuständige Bundesrätin Simonetta Sommaruga schlage Levrat dem Bundesrat gleichentags zur Wahl vor. Eine Bestätigung der Personalie ist noch ausstehend.

Allerdings wusste Simonetta Sommaruga offenbar um die politische Brisanz der Personalie. Laut Informationen von CH Media hat die SP-Magistratin deswegen noch am Dienstag mit jedem anderen Mitglied der Landesregierung das persönliche Gespräch gesucht.

Von der CVP zur SP?

Levrat sitzt derzeit für den Kanton Freiburg im Ständerat und war bis im letzten Jahr Präsident der SP Schweiz. In der Folge hat der 50-Jährige Interesse angemeldet an einer Kandidatur für den Freiburger Staatsrat. Auf die Wahl in die Regierung müsste Levrat als neuer Post-Präsident allerdings ebenso verzichten wir auf sein Ständeratsmandat. Levrat würde dafür an die Wurzeln seiner beruflichen Laufbahn zurückkehren: Vor seiner Zeit als SP-Präsident war er Zentralsekretär und dann Präsident der damaligen Gewerkschaft Kommunikation.

Urs Schwaller hatte erst vor gut zwei Wochen seinen Rücktritt als Präsident der Post angekündigt. «Mit heute 68 Jahren ist auch für mich persönlich der richtige Moment gekommen, bewusst beruflich kürzerzutreten», begründete er damals seinen überraschenden Rücktritt auf den 1. Dezember. Schwaller war zuvor ebenfalls Freiburger Ständerat und davor auch Staatsrat des Kantons Freiburg – allerdings für die CVP. Seit 2016 ist er Verwaltungsratspräsident der Post und hat dabei unter anderem die Aufarbeitung des Postauto-Skandals vorangetrieben.

