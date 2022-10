Nachfolge Ueli Maurer Erste Frauenkandidatur: Michèle Blöchliger will Bundesrätin werden Nach vielen Absagen steigt eine Frau ins Rennen um die Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer. Die Nidwaldner Regierungsrätin Michèle Blöchliger hat am Montag ihre Kandidatur eingereicht. Allerdings werden ihr nur Aussenseiterchancen eingeräumt.

Michèle Blöchliger fühlt sich für Bundesratsamt bereit. Am Montag gab die Nidwaldner Regierungsrätin ihre Bundesratskandidatur bekannt. Keystone

Aus einem Trio wird ein Quartett. Aber noch viel wichtiger: Mit Michèle Blöchliger steigt die erste Frau in das Rennen ein um die Nachfolge des abtretenden Finanzministers Ueli Maurer. Am Montag hat die Nidwaldner Regierungsrätin ihre Kandidatur bekannt gegeben. Dieser Schritt kommt nicht überraschend: Bereits letzte Woche hatte sie im Interview mit CH Media durchblicken lassen, dass sie sich für das Amt bereit fühle.

Freuen dürfte das jene Kräfte in der Partei, die sich in den letzten Wochen für eine Frauenkandidatur stark gemacht haben – allen voran die Genfer Nationalrätin und Vizepräsidentin Céline Amaudruz. In einem Interview mit «Le Temps» sagte sie vergangene Woche, die Partei habe «genügend weibliche Figuren, die sich für das Amt einer Bundesrätin eignen». Die 54-jährige Anwältin Michèle Blöchliger ist seit 2018 Gesundheits- und Sozialdirektorin des Kantons Nidwalden.

Die Absagen der Top-Shots

Blöchligers Kandidatur mag jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die aussichtsreichsten Anwärterinnen für die Nachfolge von Ueli Maurer bereits aus dem Rennen genommen haben. Zuletzt warf Nationalrätin Ester Friedli das Handtuch. Nach zwei Wochen Bedenkzeit gab Nationalrätin Esther Friedli am Freitag bekannt, als St.Galler Ständerätin zu kandidieren, um der SP den Sitz von Paul Rechsteiner abzuluchsen.

Bereits früher abgesagt haben die Nationalrätinnen Magdalena Martullo-Blocher, Diana Gutjahr oder Monika Rüegger. Aber auch die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli teilte mit, dass sie sich auf die Wiederwahl als Regierungsrätin fokussiere.

Viele Absagen und bislang drei Kandidaten

Vor zweieinhalb Wochen hat Ueli Maurer angekündigt, per Ende Jahr aus der Landesregierung zurückzutreten. Der 71-jährige SVP-Politiker ist seit 14 Jahren Bundesrat und damit amtsältestes Mitglied des Gremiums. 2009 bis 2015 führte Maurer das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), dann wechselte er ins Finanzdepartement (EFD).

Seit der Rücktrittsankündigung wird über die Nachfolge von Ueli Maurer spekuliert. Mehrere mögliche Anwärter auf das Bundesratsamt haben bereits ihren Verzicht erklärt, darunter die Nationalräte Gregor Rutz und Roland Grüter. Aus dem Rennen genommen hat sich auch der frühere Parteipräsident und alt Nationalrat Toni Brunner.

Meldefrist für Kandidaturen am Freitag

Zu einer Kandidatur bereit erklärt haben sich bislang der Berner Nationalrat und ehemalige Parteipräsident Albert Rösti, der Berner Ständerat Werner Salzmann wie auch der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler. Noch keinen Entscheid öffentlich kommuniziert haben Fraktionschef Thomas Aeschi oder etwa Nationalrat Thomas Matter.

Die SVP-Kantonalsektionen haben bis Freitag Zeit, der parteiinternen Findungskommission Kandidatinnen und Kandidaten zu melden. Dann finden Anhörungen unter Findungspräsident Caspar Bader statt. Die Nomination durch die Fraktion im Bundeshaus ist für den 18. November vorgesehen. Gewählt wird am 7. Dezember. Laut Äusserungen der Findungskommission ist davon auszugehen, dass die SVP dem Parlament zwei Personen zur Auswahl stellen wird. Allerdings werden auch Forderungen laut, erneut ein Dreierticket vorzuschlagen.