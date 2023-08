Rüstungskonzern Knall bei der Ruag: Chefin Brigitte Beck tritt zurück – kontroverse Aussagen wurden ihr zum Verhängnis Die Chefin Brigitte Beck verlässt das Unternehmen. Beck ist diesen Frühling mit kontroversen Aussagen zur Haltung der Schweiz im Ukraine-Krieg in die Schlagzeilen geraten. Nun solle sich die Ruag wieder auf ihr Geschäft konzentrieren, heisst es in einer Mitteilung.

Brigitte Beck war seit einem Jahr Ruag-Chefin. Ihr Rücktritt geschieht offenbar in beidseitigem Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat. Keystone

Die Ruag-Chefin Brigitte Beck tritt zurück und zwar per sofort. Wie die Ruag am Montag mitteilte, erfolgt der Entscheid Becks «vor dem Hintergrund zweier öffentlicher Auftritte der CEO im Frühjahr 2023 und der daraus entstandenen Kontroverse».

Wie es weiter heisst, hatte der Verwaltungsrat eine «vertiefte Abklärung» der Vorfälle gemacht. «Das Resultat dieser Arbeiten zeigte weder straf- noch sanktionsrechtliche Vergehen der involvierten Personen auf. Es führte aber für beide Seiten zur Erkenntnis, dass die anhaltende Kontroverse letztlich nur über einen Führungswechsel zu beenden ist.»

Beck bedankt sich für «offen geführte Diskussion»

Beck selbst wird in der Mitteilung mit folgenden Worten zitiert: «Mein Entscheid soll es Ruag ermöglichen, das Augenmerk wieder auf das wirklich Wichtige zu legen, nämlich das Geschäft.» Sie danke dem Verwaltungsrat für die «offene und sachlich geführte Diskussion in dieser Sache». Der Verwaltungsrat wiederum dankt Beck für ihre «Verdienste». Unter ihrer Führung seien «wichtige Projekte für das operative Geschäft zielgerichtet und mit grossem Engagement angestossen und vorangetrieben worden».

Brigitte Beck war seit einem Jahr an der Spitze des Rüstungskonzerns. Im Frühling dieses Jahres hatte sie in einem Interview mit dieser Zeitung deutliche Kritik am Bundesrat in Bezug auf dessen Haltung zum Ukraine-Krieg und der Neutralität geübt. Danach zog sie das Interview zurück und drohte mit rechtlichen Schritten. Einige Tage später sorgte sie an einem Podium erneut für Schlagzeilen, als sie sagte, die Schweiz würde im Falle einer Weitergabe von Waffen durch Drittländer wohl «nichts» tun.

Zwei Mitglieder der Geschäftsleitung übernehmen

Gemäss ihrer Mitteilung hat die Ruag die Suche nach einem neuen CEO bereits eingeleitet. In der Zwischenzeit wird der bundesnahe Betrieb von den zwei Geschäftsleitungsmitgliedern Christian Priller (Finanzchef) und Thomas Kipfer (Leiter Business Area Air) geführt. Der Verwaltungsrat setzte mit dieser Co-Leitung auf «Kontinuität».

Update folgt ...