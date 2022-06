Missbrauch Schwere Vorwürfe an Tanzakademie Zürich – Untersuchung gestartet Die Tanzakademie in Zürich sieht sich mit schweren Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Die Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK) will diesen nun auf den Grund gehen.

Die Tanzakademie Zürich, ein der renommiertesten staatlichen Ballettschulen der Welt, wurde mit massiven Vorwürfen eingedeckt. (Symbolbild) Keystone

Ehemalige Schülerinnen und Schüler haben in einem Artikel der «Zeit» schwere Missbrauchsvorwürfe gegen die Tanzakademie in Zürich (TAZ) erhoben. Sie berichten von Erniedrigungen und Demütigungen, extremen Gewichtsvorgaben und Bodyshaming. Auch von körperlicher Gewalt ist die Rede. Dies hätte gemäss Bericht dazu geführt, dass zahlreiche der angehenden Tänzerinnen und Tänzer unter Depressionen, Angstzuständen, Mager- und Brechsucht sowie Suizidgedanken gelitten hätten.

Die Zeitung beruft sich bei ihrer Recherche auf Gespräche mit 13 Personen, die von 2007 bis 2021 die TAZ besuchten. Die Tanzakademie zählt zu den renommiertesten staatlichen Ballettschulen der Welt und ist Teil der Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK).

Untersuchung soll bis Ende 2022 Klarheit schaffen

Mit den Vorwürfen konfrontiert, hat der Rektor der ZHDK am Dienstag eine Administrativuntersuchung eingeleitet. Dies schreibt die Hochschule am Donnerstag in einem Communiqué. Externe Fachleute sollen den Sachverhalt vertieft abklären, heisst es.

Die ZHDK erhofft sich davon «eine lückenlose Aufklärung bis Ende 2022», wie sie weiter schreibt. Eine detaillierte Stellungnahme werde es bis zum Abschluss der Untersuchungen aber nicht abgeben. Auch äussert sich die Hochschule nicht dazu, ob personalrechtliche Massnahmen gegen das Leitungsteam ergriffen worden sind.

In der Mitteilung heisst es weiter, dass die psychische und physische Integrität der Schülerinnen und Schüler an erster Stelle stehe. «Wir haben uns verpflichtet, unseren Schülerinnen und Schülern einen sicheren Raum für ihre Lehre zu bieten.» Diese Verantwortung ihnen gegenüber nehme man «sehr ernst». (abi)