Militärdienst Neue Dienstpflicht: Kommission liebäugelt mit Fusion von Zivilschutz und Zivildienst In der Armee und beim Zivilschutz herrscht Personalmangel. Dagegen will die Sicherheitskommission des Ständerats vorgehen – auch mit einem obligatorischen Infotag für Schweizerinnen.

In der Armee und beim Zivilschutz herrscht Personalmangel. Mit einem neuen Dienstpflichtsystem will die Sicherheitskommission des Ständerats dagegen vorgehen. Keystone

Die sicherheitspolitische Kommission (SIK-S) des Ständerats hat sich mit zwei Modellen befasst, wie das Schweizer Dienstpflichtsystem reformiert werden könnte. Die erste Variante der «Sicherheitsdienstpflicht» sieht eine Fusion von Zivilschutz und Zivildienst vor. Mit der zweiten Variante, der «bedarfsorientierten Dienstpflicht», würde die Dienstpflicht auch auf Frauen ausgedehnt.

Wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilen, bevorzugt eine Mehrheit der ständerätlichen Kommission die Fusion von Zivilschutz und Zivildienst. In den Augen der Kommission könne der künftige Personalbedarf von Armee und Zivilschutz so am besten gedeckt werden. Zudem sei es für die Wirtschaft verträglich. Dennoch solle der Bundesrat beide Modelle weiter prüfen – auf ihre Machbarkeit und andere Kriterien wie die Gleichbehandlung, so die Kommission.

Abwanderung zum Zivildienst ist der Kommission ein Dorn im Auge

Hintergrund ist der Personalmangel bei Armee und Zivilschutz. Auch vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine hält die Sicherheitskommission Sofortmassnahmen für angezeigt, um «dem Mangel an Soldaten und Spezialisten in den Wiederholungskursen zu begegnen». So solle einerseits die Ausbildungsqualität sichergestellt werden. Anderseits solle verhindert werden, dass «immer mehr Personen ohne Gewissenskonflikte» vom Militär- in den Zivildienst wechseln.

Die Kommission fordert das Verteidigungs- und das Wirtschaftsdepartement deshalb auf, sie an ihrer nächsten Sitzung über kurzfristige Massnahmen zu informieren, die «rasch umgesetzt werden können».

Kommission will obligatorischen Infotag für Frauen

Zudem will die Sicherheitskommission die Teilnahme am Informationstag für die Armee auch für Frauen obligatorisch machen. Dies könnte dazu beitragen, «mehr Frauen für einen freiwilligen Militärdienst zu motivieren und so die Geschlechtergerechtigkeit zu erhöhen», so die Kommission.