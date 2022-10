Menschenrechte Witwer werden diskriminiert – Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt Schweiz Die Grosse Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bestätigt die Vorinstanz: Die Schweiz diskriminiert verwitwete Männer bei der Rente.

2020 hatte es der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in erster Instanz festgehalten, nun wurde das Urteil von dessen Grosser Kammer bestätigt: Die Schweiz verstösst mit der gesetzlich verankerten Ungleichbehandlung von Witwern und Witwen gegen die europäische Menschenrechtskonvention. Dieses Urteil gab der EGMR am Dienstag bekannt.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sieht in der Schweizer Praxis einen Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot. Keystone

Im konkreten Fall geht es um einen Witwer, der sich nach dem Unfalltod seiner Frau aus dem Erwerbsleben zurückgezogen hatte, um sich um seine beiden Kinder kümmern zu können. Mit der Volljährigkeit der Kinder erlosch sein Anspruch auf Witwerrente - als Frau hätte er aber nach wie vor eine Witwenrente erhalten. Der Mann wehrte sich bis vor Bundesgericht gegen diese Praxis. Dieses wies ihn aber ab, mit der Begründung, die Ungleichbehandlung sei vom Gesetzgeber gewollt.

Der Mann zog die Sache daraufhin an den EGMR weiter. Bereits in einem ersten Urteil stellte dieser 2020 einen Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot fest. Der Bund zog den Fall daraufhin an die Grosse Kammer des EGMR weiter, die nun ihren Spruch gefällt hat. (wap)