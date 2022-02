Menschenrechte Neuer Job beim IKRK: Nils Melzer tritt als UN-Berichterstatter für Folter ab Der Berichterstatter der UNO für Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, Nils Melzer, legt sein Mandat vorzeitig nieder. Der Schweizer Diplomat hat einen neuen Job.

Nils Melzer – hier letzten Juni bei einem Auftritt in Genf zur Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange – wechselt von der UNO zum IKRK. Keystone

Der UNO-Mann Nils Melzer war mit Kritik an der britischen Justiz im Fall von Julian Assange oder mit Kritik an den Haftbedingungen im Schweizer Fall Carlos bekannt geworden. Nun wird er im Juli eine Direktoren-Stelle beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) annehmen, wie die Organisation mitteilte und Melzer auf Twitter schreibt. Er lege sein UNO-Mandat darum bereits Ende März nieder, sagte Melzer am Donnerstag auf Anfrage. Seine Amtszeit bei der UNO wäre bis Oktober gelaufen.

I am deeply honoured & grateful to have been appointed the @ICRC’s next Director of International Law, Policy & Humanitarian Diplomacy, effective 1 July 2022!

(1/3)https://t.co/mY4JOJkxio — Nils Melzer (@NilsMelzer) February 3, 2022

Beide Funktionen seien nicht kompatibel, sagte Nils Melzer zur Begründung für seinen vorzeitigen Abgang. Während der UN-Berichterstatter Klartext sprechen und öffentlichkeitswirksam mobilisieren müsse, gehe es beim IKRK viel mehr um Vertraulichkeit und kontinuierlichen Dialog ausserhalb der Öffentlichkeit. Das IKRK kümmert sich in aller Welt um Betroffene in bewaffneten Konflikten.

Bundesgericht stützt Melzers Kritik

Im Fall des Wikileaks-Gründers Assange hat Melzer die britische Justiz immer wieder scharf kritisiert. Assange sitzt in London in Auslieferungshaft. Die USA wollen ihm den Prozess machen, weil er nach ihrer Darstellung geheime Informationen veröffentlicht hat, was Menschenleben in Gefahr gebracht habe. Ein britischer Gerichtsentscheid im Dezember, der die Auslieferung wahrscheinlicher macht, sei ein «politisch motivierten Urteil» gewesen, sagte Melzer.

Dass der Schweizer Brian, der als «Carlos» bekannt wurde, seit rund drei Jahren überwiegend in Einzelhaft sitzt, verstösst laut dem UNO-Sonderberichterstatter Nils Melzer gegen die Anti-Folter-Konvention. Dies teilte der vergangenen Frühling dem Kanton Zürich mit. Im Sommer wehrte sich der Kanton erst gegen die Vorwürfe. Inzwischen entschied das Bundesgericht im Dezember, dass Zürich seinem Häftling ein Konzept vorlegen muss, welches Brian eine Perspektive mit möglichen Vollzugslockerungen bietet. (sat/dpa)