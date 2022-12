Menschenrechte Konzernverantwortung: Druck auf die Schweiz wächst, doch der Bundesrat spielt auf Zeit Die Schweiz muss wohl ihre Regeln für die Konzernverantwortung verschärfen. Die EU geht in vielen Punkten deutlich weiter. Zieht die Schweiz nicht mit, drohen negative Auswirkungen für die Wirtschaft.

Die orangen Fahnen der Befürworter prägten den Abstimmungskampf zur Konzernverantwortungsinitiative. Keystone

Trotz dem knappen Nein zur Konzernverantwortungsinitiative: Für Schweizer Unternehmen wird es wohl bald strengere Regeln zur nachhaltigen Unternehmensführung zum Schutz von Mensch und Umwelt geben. Der Bundesrat will auch künftig auf eine «international abgestimmte Regelung» setzen, wie es in einer Mitteilung des Bundesamtes für Justiz (BJ) heisst.

Das Problem: Die EU verschärft die Spielregeln für die Konzerne weiter. Die Bundesverwaltung hat in einem Bericht bereits beschlossene und geplante EU-Regulierungen mit den Regelungen in der Schweiz verglichen. Der Befund: Es bestehen «erhebliche Unterschiede» und das Schweizer Recht stelle «in verschiedener Hinsicht weniger strenge Anforderungen».

Handlungsbedarf aber keine Eile

So müssen in der EU Unternehmen bereits ab 250 Mitarbeitenden über die Risiken ihrer Geschäftstätigkeit in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte und der Bekämpfung von Korruption sowie die dazu ergriffenen Massnahmen Bericht erstatten. In der Schweiz liegt diese Grenze (noch) bei 500 Vollzeitstellen. Ausserdem, so das BJ, sei im EU-Recht neu die Prüfung der Berichterstattung durch eine externe Revisionsstelle vorgesehen.

Da die Schweizer Wirtschaft fleissig in die EU exportiert, «wird die Schweizer Wirtschaft in hohem Mass von dieser EU-Richtlinie betroffen sein», heisst es in der Mitteilung. Darum ortet der Bundesrat Handlungsbedarf – aber Eile sieht er nicht: Die Regierung hat am Freitag entschieden, «bis spätestens im Juli 2024» eine Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten und deren Folgen für die Schweizer Wirtschaft zu untersuchen.

Auch bei den Sorgfaltspflichten muss nachgebessert werden

Bei den nötigen Sorgfaltspflichten sei derzeit noch nicht absehbar, wie das EU-Recht dereinst aussehen wird. Im Bericht sind unter anderem andere Sanktionsmöglichkeiten und die Haftungsbereiche erwähnt, die wohl deutlich strenger ausfallen werden. «Damit für Schweizer Unternehmen keine Wettbewerbsnachteile entstehen, will der Bundesrat bis Ende 2023 die Auswirkungen der künftigen EU-Richtlinie vertieft analysieren», schreibt das BJ.

Vor lauter «vertieften Analysen» sprechen die Befürworter der Konzernverantwortungsinitiative von einer «Verzögerungstaktik». Immerhin, so die Initianten, anerkenne der Bundesrat den Rückstand der Schweiz in diesem Bereich. Aber: «Der Bundesrat sucht offensichtlich nach Ausreden», heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. So verpasse die Schweiz den Anschluss und schiebe das Thema auf die lange Bank.

«Damit droht die Schweiz für Jahre zum einzigen Land in Europa ohne Konzernverantwortung zu werden», fürchten die Köpfe hinter der abgelehnten Initiative. Erst am Donnerstag wurde der Regierung eine Petition mit über 210'000 Unterschriften überbracht. Die Unterzeichnenden forderten, dass der Bund bald griffige Regeln beschliesse.